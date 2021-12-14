Улучшает самооценку и не только: почему так важно часто общаться с семьей

Проведение времени с семьей – положительно влияет на эмоциональное и социальное развитие детей. С родными следует часто общаться, чтобы улучшить свою самооценку, научиться коммуницировать и избавиться от негатива.

Читайте дальше, чтобы узнать, почему семейное время действительно важно для детей и взрослых. Все советы предложили эксперты на основе исследований отношений между семьей.

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5 преимуществ общего времяпровождения



Преимущества хорошего времяпрепровождения с семьей / Фото Unsplash

Призывает к открытому общению

Время, проведенное с семьей без отвлечения на работу, телефоны или дела создает простор для открытого диалога.

Возможно, ваши дети хотели поговорить с вами о чем-нибудь, но чувствовали, что вы слишком заняты другими задачами, чтобы слушать. Когда каждый думает о чем-то своем, забывает поговорить с семьей о том, как прошел их день.

Семейное время решает многие проблемы. Он позволяет общаться и быть услышанным. Опыт, способствующий эмоциональной связи – бесценен.

Формирует самооценку

Кроме укрепления эмоциональных связей, общение также помогает повысить самооценку у молодых людей, которым в противном случае не хватает уверенности в разговоре.

Другими словами, давая детям возможность поделиться деталями своей жизни и высказать свои мысли в непринужденной семейной обстановке, вы помогаете им чувствовать себя ценным. Искренние разговоры улучшат самочувствие в другой ситуации с другими людьми.

Положительно влияет на динамику отношений

Исследователи из Университета штата Мичиган говорят, что дети учатся, копируя своих родителей. Это значит, что, когда вся семья собирается вместе, есть возможность учиться на примере.

Родители получат значительную пользу от взаимодействия со взрослыми детьми. В то время самым молодым членам семьи будет полезно видеть здоровую динамику отношений, смоделированную взрослыми.

Совершенствует семейные правила

Правила играют огромную роль в том, чтобы семья функционировала как хорошо слаженный механизм. Так что же может быть лучше, когда вся "банда" находится в одном месте и в то же время?

В семейном кругу вы можете обсудить время уборки, помощь взрослым и определить для этого подходящее время.

Улучшает психическое здоровье

Согласно результатам исследования, опубликованного в Journal of Epidemiology and Public Health, семейные ритуалы и совместное время с родителями коррелируют с улучшением психического здоровья и уменьшением количества правонарушений среди подростков.

Например, прогулка в подростковые годы – это не обычная прогулка. Дети ведь в это время хотят попробовать много запретного. Однако досадных ситуаций будет значительно меньше, если взрослые уделят время, чтобы поговорить с детьми.

Как хорошо провести время с семьей