Удивляйте не только вкусом, но и видом: как красиво украсить торт печеньем
Источник:24 канал
Домашний торт всегда получается вкусным, но хочется, чтобы он еще и был красивым. Идеи 24 делятся интересными и простыми способами оформления домашних десертов.
Сладкие батончики и печенье – любимые угощения детей. Если вы решили испечь праздничный торт и хотите привлечь детей его попробовать, украсьте десерт сладостями.
Интересно знать Яркий напиток для летнего релакса: делимся простым рецептом Zubrowka Rose Tonic
Чем можно оформить торт
Для оформления праздничного десерта используйте:
- шоколадные конфеты;
- цветные драже;
- печенье;
- шоколадные батончики;
- вафельные палочки;
- арахис в шоколадной глазури;
- мармелад, зефир или безе;
- французские макароны;
- фрукты в шоколаде.
Как украсить торт
Сначала покройте торт кремом до образования однородного цвета. Выровнять поверхность можно с помощью специальной лопатки.
Покройте торт кремом и выровняйте / Фото Pinterest
Способ 1.
Бортики десерта можно обложить вафельными трубочками, длинными батончиками или печеньем. А верх торта в этом случае следует заполнить драже или другими вкусностями.
Украсьте бортики вафельными трубочками / Фото Pinterest
Добавьте сладостей внутрь / Фото Blackfriarsbakery
Способ 2.
Для декораций торта используйте конфеты различной формы и текстуры, измельченные орехи и печенье.
Торт можно украсить печеньем и безе / Фото Pinterest
Какой аппетитный тортик / Фото Community
Способ 3.
Ваш тортик получится очень ярким, если его полностью покрыть драже. Используйте для этого шарики разных цветов.
Этот яркий десерт точно запомнят все / Фото Camerino
Способ 4.
Торт можно полить топленым шоколадом и украсить батончиками. Приобретите различные виды сладостей и выложите их сверху.
Добавьте тортику изюминку с помощью сладких батончиков / Фото Pinterest
К теме Как красиво украсить торт летними ягодами: идеи в фото
Идеи в фото, как украсить торт печеньем и батончиками
Какой милый тортик с зефиром / Фото Pinterest
Обложите бортики трубочками, и готово / Фото Pinterest
Минималистичный и стильный десерт / Фото Butterscotchbakery
Бортики можно украсить печеньем / Фото Pinterest
Добавьте ярких драже, печенья и батончиков / Фото Pinterest
Нежный розовый цвет и минимум декора / Фото Pinterest
Яркий декор для праздничного торта / Фото Pinterest
Как вам такое шоколадное наслаждение / Фото Baffordcakes