Удивляйте не только вкусом, но и видом: как красиво украсить торт печеньем

Домашний торт всегда получается вкусным, но хочется, чтобы он еще и был красивым. Идеи 24 делятся интересными и простыми способами оформления домашних десертов.

Сладкие батончики и печенье – любимые угощения детей. Если вы решили испечь праздничный торт и хотите привлечь детей его попробовать, украсьте десерт сладостями.

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Чем можно оформить торт

Для оформления праздничного десерта используйте:

шоколадные конфеты;

цветные драже;

печенье;

шоколадные батончики;

вафельные палочки;

арахис в шоколадной глазури;

мармелад, зефир или безе;

французские макароны;

фрукты в шоколаде.

Как украсить торт

Хотите приятно удивить близких? Тогда прихватите с собой любимуюи удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.

Сначала покройте торт кремом до образования однородного цвета. Выровнять поверхность можно с помощью специальной лопатки.



Покройте торт кремом и выровняйте / Фото Pinterest

Способ 1.

Бортики десерта можно обложить вафельными трубочками, длинными батончиками или печеньем. А верх торта в этом случае следует заполнить драже или другими вкусностями.



Украсьте бортики вафельными трубочками / Фото Pinterest



Добавьте сладостей внутрь / Фото Blackfriarsbakery

Способ 2.

Для декораций торта используйте конфеты различной формы и текстуры, измельченные орехи и печенье.



Торт можно украсить печеньем и безе / Фото Pinterest



Какой аппетитный тортик / Фото Community

Способ 3.

Ваш тортик получится очень ярким, если его полностью покрыть драже. Используйте для этого шарики разных цветов.



Этот яркий десерт точно запомнят все / Фото Camerino

Способ 4.

Торт можно полить топленым шоколадом и украсить батончиками. Приобретите различные виды сладостей и выложите их сверху.



Добавьте тортику изюминку с помощью сладких батончиков / Фото Pinterest

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Какой милый тортик с зефиром / Фото Pinterest



Обложите бортики трубочками, и готово / Фото Pinterest



Минималистичный и стильный десерт / Фото Butterscotchbakery



Бортики можно украсить печеньем / Фото Pinterest



Добавьте ярких драже, печенья и батончиков / Фото Pinterest



Нежный розовый цвет и минимум декора / Фото Pinterest



Яркий декор для праздничного торта / Фото Pinterest



Как вам такое шоколадное наслаждение / Фото Baffordcakes