Удивляйте не только вкусом, но и видом: как красиво украсить торт печеньем

24 июля 2021 , 11:31
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Источник:

24 канал

Домашний торт всегда получается вкусным, но хочется, чтобы он еще и был красивым. Идеи 24 делятся интересными и простыми способами оформления домашних десертов.

Сладкие батончики и печенье – любимые угощения детей. Если вы решили испечь праздничный торт и хотите привлечь детей его попробовать, украсьте десерт сладостями.

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Чем можно оформить торт

Для оформления праздничного десерта используйте:

  • шоколадные конфеты;
  • цветные драже;
  • печенье;
  • шоколадные батончики;
  • вафельные палочки;
  • арахис в шоколадной глазури;
  • мармелад, зефир или безе;
  • французские макароны;
  • фрукты в шоколаде.
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Как украсить торт

Сначала покройте торт кремом до образования однородного цвета. Выровнять поверхность можно с помощью специальной лопатки.


Покройте торт кремом и выровняйте / Фото Pinterest

Способ 1.

Бортики десерта можно обложить вафельными трубочками, длинными батончиками или печеньем. А верх торта в этом случае следует заполнить драже или другими вкусностями.


Украсьте бортики вафельными трубочками / Фото Pinterest


Добавьте сладостей внутрь / Фото Blackfriarsbakery

Способ 2.

Для декораций торта используйте конфеты различной формы и текстуры, измельченные орехи и печенье.


Торт можно украсить печеньем и безе / Фото Pinterest


Какой аппетитный тортик / Фото Community

Способ 3.

Ваш тортик получится очень ярким, если его полностью покрыть драже. Используйте для этого шарики разных цветов.


Этот яркий десерт точно запомнят все / Фото Camerino

Способ 4.

Торт можно полить топленым шоколадом и украсить батончиками. Приобретите различные виды сладостей и выложите их сверху.


Добавьте тортику изюминку с помощью сладких батончиков / Фото Pinterest

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Идеи в фото, как украсить торт печеньем и батончиками


Какой милый тортик с зефиром / Фото Pinterest


Обложите бортики трубочками, и готово / Фото Pinterest


Минималистичный и стильный десерт / Фото Butterscotchbakery


Бортики можно украсить печеньем / Фото Pinterest


Добавьте ярких драже, печенья и батончиков / Фото Pinterest


Нежный розовый цвет и минимум декора / Фото Pinterest


Яркий декор для праздничного торта / Фото Pinterest


Как вам такое шоколадное наслаждение / Фото Baffordcakes

Автор: Ірина Бенцак