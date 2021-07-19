Удивительные лайфхаки на каждый день, которые сэкономят вам уйму времени

Будничные дела иногда пугают своей сложностью. К счастью, есть в нашем мире выдумщики, которым удается упрощать жизнь себе и ближним.

Мы собрали советы настоящих гениев рационализации. Вы точно будете использовать эти лайфхаки!

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Лайфхаки на каждый день

Как легко почистить вареные яйца

Если вы любите вареные яйца, но терпеть не можете чистить их от скорлупы, у нас есть отличное решение. Заранее добавьте в воду 1 чайную ложку пищевой соды. Это повысит уровень щелочности и значительно упростит процесс очистки яиц.



Чистить яйца будет намного проще / Фото Unsplash

Как найти прокол в шине за считанные секунды

Наверное каждый водитель велосипеда или автомобиля сталкивался с этой проблемой. Поиски маленького отверстия могут занять много времени. Этот способ поможет вам быстро найти повреждения. Добавьте в воду средство для мытья посуды, накачайте шину воздухом и нанесите раствор на колесо. В месте прокола появятся мыльные пузыри.



Этот способ поможет быстро найти поврежденное место / Фото Increible

Пятна на белой одежде

Часто желтые пятна от пота портят белые вещи. Но можно дать вторую жизнь вашим футболкам. Смешайте воду и лимонный сок в одинаковой пропорции и нанесите эту смесь на загрязненные участки. Хорошо потрите загрязнение и после этого постирайте вещь вручную.



Избавиться от желтых пятен очень легко / Фото Persil

Как не испачкать умывальник во время бритья

Хотите приятно удивить близких? Тогда прихватите с собой любимуюи удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.

Уборка в ванной комнате после бритья может занять много времени. Чтобы не повторять эти действия каждый раз, просто накрывайте умывальник пакетом. После бритья быстро соберите все и выбросьте в мусорное ведро.



Ваш умывальник будет всегда чистым / Фото Brightside

Как погладить футболку без утюга

Если утром времени мало или ваш утюг подвел в ответственный момент и вышел из строя, у нас есть замечательное и простое решение. Чтобы ваша одежда выглядела опрятно, просто повесьте ее в ванной комнате, пока вы принимаете душ. Ткань легко расправится под действием горячего пара.

Как быстро надуть шарики

Если вы готовитесь к празднованию и времени на надувание шариков у вас мало, не волнуйтесь, мы знаем, как упростить этот процесс. Налейте в пластиковую бутылку уксуса, а в шарик насыпьте немного соды. Оденьте его на горлышко бутылки и выровняйте. Сода, которая попадет в уксус, спровоцирует химическую реакцию, и ваши шарики быстро наполнятся воздухом.



Быстро надуть шарики можно с помощью соды и уксуса / Фото Pinterest

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Как быстро одеть пододеяльник

Эта задача может стать настоящим испытанием для нетерпеливых. Чтобы процесс не занимал у вас много времени и сил, ловите быстрый способ, как это сделать. Выверните пододеяльник, разложите его на кровати и положите одеяло сверху. Сверните их в один рулон, начиная с той стороны, где нет отверстия. После этого протяните концы в прорезь пододеяльника. Выверните весь рулон через отверстие и раскрутите.