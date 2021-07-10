Почему одежда пахнет плесенью после стирки: дешевый способ забыть о неприятном запахе

Пожалуй, всем знакомый затхлый запах одежды. Обычный порошок не способен справиться с ним.

Вернуть одежде свежий аромат – возможно. Идеи 24 рассказывают, как это сделать.

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Плесень на одежде: причины появления

Иногда случается, что вы забываете вовремя вытащить мокрую одежду из стиральной машинки, и на ней появляется неприятный запах, или еще хуже – пятна плесени. Это также может произойти с сухой одеждой, если у вас дома высокая влажность.

Дайте своим вещам вторую жизнь / Фото Pinterest

Чего не стоит делать

Если ваша одежда пахнет плесенью, не стирайте ее в сильно парфюмированном моющем средстве. Это только замаскирует запах на некоторое время, но не избавит вас от основной проблемы – плесени. Также не рекомендуем использовать кондиционер для смягчения тканей, поскольку его остатки на одежде могут накапливаться и спровоцировать появление новой плесени.

Как бороться с плесенью

Забудь о делах, собери друзей и наполни рюмки любимой Zubrowka. Хорошее настроение вам гарантировано.

Вам пригодятся 2 продукта, которые вы точно найдете дома: уксус и сода. Эти простые ингредиенты помогут избавиться от запаха плесени на одежде.



Используйте соду и уксус в борьбе с плесенью / Фото Pinterest

Также стоит хорошо почистить стиральную машину, ведь именно она может быть источником грибков. В барабане сохраняется грязное белье и много влаги.

Шаг 1. Уксус

Поместите пораженную одежду в правильную машину и выставьте самую высокую температуру, если это не повредит ткань. Добавьте в барабан уксуса: разлейте равномерно стакан жидкости по всем вещах. После этого включите машинку, без добавления средства для стирки. Кислоты, которые содержит в своем составе уксус, помогают бороться с бактериями.

Шаг 2. Сода

Переходим к следующему шагу. Поместите одежду снова в стиральную машинку, но на этот раз добавьте на ткань большой стакан пищевой соды. Запустите машину на высокой температуре, без добавления моющего средства. Пищевая сода нейтрализует остатки запаха на вашей одежде.

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Шаг 3. Сушите на солнце

После двойной стирки высушите одежду на свежем воздухе. Солнечные лучи имеют дезинфицирующее действие, это поможет уничтожить остатки бактерий. Рекомендуем впоследствии еще раз повторить двойную стирку, используя немного меньшее количество уксуса и соды.



Солнце уничтожит остатки бактерий / Фото Gospodarochka