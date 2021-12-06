Страх и тревога: нейропсихолог рассказал, как защитить детей от фильмов ужаса

Дети всегда интересуются чем-то новым и тем, что вызывает разные эмоции. Страх – не исключение. Нейропсихолог говорит, что смотреть хорроры постоянно – не является нормальным явлением. Однако быть "знакомым" с этим жанром – нормально.

В Украине около 18% взрослых и 80% детей любят смотреть ужастики. Нейропсихолог Дмитрий Вакуленко рассказал, как хоррор влияет на психику ребенка и как защитить его от этого.

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Ребенку чего-то не объяснили

Нейропсихолог рассказывает, что наш интерес опасностью заложен еще эволюцией. Именно благодаря любопытству мы вообще выжили как вид.

Что касается детей, то с 5 до 9 лет заинтересованность "страшным" контентом является возрастной нормой. Ведь ребенок интересуется смертью как явлением. Возникают вопросы о смерти, пугающие родителей. Соответственно, заинтересованность такими фильмами – следствие того, что ему чего-то не объяснили.

Воздействие фильмов ужаса на психику

На здоровую психику подобные фильмы не влияют. Детская психика – неустойчивая, ведь формируется. Поэтому любая стрессовая ситуация оказывает непосредственное влияние на развитие, создает тревожные расстройства.

Фильмы ужасов – стрессовый момент в жизни ребенка. Он тревожится или начинает видеть образы из фильмов ужасов в жизни. Поэтому нейропсихолог советует смотреть ужастики с 18 лет, не раньше.

Как контролировать детский контент

Есть специальные программы, которые помогают контролировать контент. Однако они бессильны в школе или на кружках, потому что ребенок легко может просматривать запрещенный телефон сверстников.

Поэтому важно не просто запретить, а пообщаться с ребенком, объяснить, что можно и почему, интересоваться как прошел его день. Это нужно для того, чтобы дети всегда разговаривали со взрослыми и рассказывали им все.

Это поможет к тому же раньше времени вмешаться и объяснить о вреде от просмотра фильмов ужаса. Стоит сразу предлагать другие фильмы посмотреть вместе.

Нет полной гарантии, что эти фильмы окажут влияние на психику ребенка. Однако есть факт, что дети, смотрящие ужасы более тревожны, имеют фобии, нарушения социальных коммуникаций. То есть многие дети пострадают от просмотра подобного контента, но не все 100%.

Ужасы активизируют нервную систему

Дети отвлекаются от собственных проблем в школе или в жизни, когда смотрят хорроры – это факт. Но эти фильмы одновременно активизируют человека, его нервную систему, и таким образом еще больше истощают.

Нейропсихолог говорит, что чем более стабильна ситуация в стране, тем меньше стресса в нашей жизни. Тогда же человек не нуждается в подобном контенте.