Как создать семейный фотоальбом своими руками

Миниальбомы отлично подходят для того, чтобы зафиксировать там самые лучшие семейные эмоции и путешествия. Изготавливали ли вы когда-нибудь альбом сами? Это будет отличная возможность попробовать!

Предлагаем легкий и интересный способ создать свой альбом, используя только картон, бумагу с узорами и декоративную ленту.

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Как создать семейный миниальбом с нуля

Принадлежности:

1 лист крафт-картона 12×12;

куски крафт-картона;

12 кусочков бумаги для узоров (по крайней мере, размером 4×6);

декоративная лента;

клей;

триммер для бумаги.

Шаг 1

Используя обрезчик для бумаги, разрежьте картон размером 12×12 на шесть частей 4x6, затем вырежьте пять полосок размером 4x1.



Создаем альбом / Фото make and takes

Шаг 2

Составьте меньшие полоски пополам вдоль, чтобы получились "петли". Вы будете использовать их для соединения страницы альбома.



Семейный альбом своими руками / Фото make and takes

Шаг 3

Нанесите клей на край одной страницы и верхнюю часть петли. Затем добавьте еще одну страницу сверху. Продолжайте, добавляя петли и страницы, пока не создадите фотокнигу.



Альбом из подручных материалов / Фото make and takes



Семейный фотоальбом собственноручно / Фото make and takes

Шаг 4

Пора добавить немного цвета и узоров! Вырежьте 12 кусков бумаги с узором размером 3,75 x 5,75. Начиная с передней части книги заклеивайте все крафт-страницы бумагой с узором.



Наклейте цветную бумагу внутрь / Фото make and takes

Шаг 5

Отрежьте кусок декоративной ленты или скотча размером 10 сантиметров. Используйте его для покрытия переплета.



Завершите переплет / Фото make and takes

Готово! Теперь можно украсить обложку и заполнить альбом своими фотографиями. Задокументировать можно, к примеру, зиму 2022 года.



Альбом с семейными фото / Фотография make and takes