Как создать семейный фотоальбом своими руками
Источник:make and takes
Миниальбомы отлично подходят для того, чтобы зафиксировать там самые лучшие семейные эмоции и путешествия. Изготавливали ли вы когда-нибудь альбом сами? Это будет отличная возможность попробовать!
Предлагаем легкий и интересный способ создать свой альбом, используя только картон, бумагу с узорами и декоративную ленту.
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Как создать семейный миниальбом с нуля
Принадлежности:
- 1 лист крафт-картона 12×12;
- куски крафт-картона;
- 12 кусочков бумаги для узоров (по крайней мере, размером 4×6);
- декоративная лента;
- клей;
- триммер для бумаги.
Шаг 1
Используя обрезчик для бумаги, разрежьте картон размером 12×12 на шесть частей 4x6, затем вырежьте пять полосок размером 4x1.
Создаем альбом / Фото make and takes
Шаг 2
Составьте меньшие полоски пополам вдоль, чтобы получились "петли". Вы будете использовать их для соединения страницы альбома.
Семейный альбом своими руками / Фото make and takes
Шаг 3
Нанесите клей на край одной страницы и верхнюю часть петли. Затем добавьте еще одну страницу сверху. Продолжайте, добавляя петли и страницы, пока не создадите фотокнигу.
Альбом из подручных материалов / Фото make and takes
Семейный фотоальбом собственноручно / Фото make and takes
Шаг 4
Пора добавить немного цвета и узоров! Вырежьте 12 кусков бумаги с узором размером 3,75 x 5,75. Начиная с передней части книги заклеивайте все крафт-страницы бумагой с узором.
Наклейте цветную бумагу внутрь / Фото make and takes
Шаг 5
Отрежьте кусок декоративной ленты или скотча размером 10 сантиметров. Используйте его для покрытия переплета.
Завершите переплет / Фото make and takes
Готово! Теперь можно украсить обложку и заполнить альбом своими фотографиями. Задокументировать можно, к примеру, зиму 2022 года.
Альбом с семейными фото / Фотография make and takes