Создаем с детьми интересные открытки: как оригинально поздравить друга на новогодние праздники

Существует множество хороших идей, как поздравить друга с новогодними праздниками. Однако лучшим и приятным подарком по-прежнему остаются открытки.

Открытки можно производить вместе с детьми, ведь они совсем несложные. Предлагаем несколько интересных и оригинальных идей поздравлений на бумаге.

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Елка в стиле квиллинга

Материалы:

полоски бумаги для квиллинга;

инструмент для квиллинга с прорезями;

клей;

ножницы;

лист картона.

Сделайте несколько V-образных свитков, используя разную длину зеленой бумаги и разные оттенки. Теперь выровняйте свитки от мала до велика и сформируйте форму елки. Дайте полностью высохнуть.

Чтобы сделать ствол елки, нужно свернуть коричневую бумагу для квиллинга, как показано на фото в карусели. Тогда приклейте его к елке.

Открытка с елкой / Фото ArtsyCraftsyMom

Теперь аккуратно прикрепите елку на картон, чтобы сделать открытку с бумажными гофрами. Добавьте наклейку звездочки сверху. Внутрь напишите личное сообщение-пожелание.

Открытка с пуговицами

Вам понадобится:

белый картон;

пуговицы;

маркер или ручка;

серебристая ручка;

клей;

картон.

Составьте лист картона вдвое. Затем с помощью линейки нарисуйте на ней несколько произвольных линий.

Добавьте на концы маленькие декоративные вешалки и раскрасьте их серебристой ручкой. Тогда приклейте точки на пуговицы. Добавьте небольшую фразу-пожелание.

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Праздничная открытка с пуговицами в форме гирлянд / Фото Doodlecraft

Новогодний носок с узорами

плотный картон;

малиновый или красный фломастер;

черная и белая гелевая ручка;

простой карандаш.

Для начала нарисуйте контур носка, как показано на фото, карандашом. Далее закрасьте фломастером пальцы явной ноги, пятку и манжету.

Затем основу носка нужно наполнить случайными праздничными узорами. Не старайтесь делать совершенно, ведь это просто импровизация. Мастер на фото добавил много елочных веток.

Затем следует сделать контуры белой гелевой ручкой. Затем такой же черной нужно нарисовать узор вокруг носка.

Завершающий штрих – короткое рождественское сообщение. Автор написал "Веселого Рождества".