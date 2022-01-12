10 советов, которые помогут лучше провести семейное время

Родители и дети реже общаются между собой, чем взрослые. Поэтому иногда малышам очень не хватает внимания. Проводите больше времени со своими детьми, но и делайте это с пользой.

По данным многих исследований, сейчас родители проводят со своими детьми примерно на 40 процентов меньше времени, чем родители поколения назад.

Исправляйте ситуацию и творчески проводите время вместе с малышами. Вот 10 советов, как лучше организовать общий досуг.

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1. Ешьте вместе и слушайте друг друга

Большинство современных детей не понимают значения семейного обеда. Однако общение и единство при совместном употреблении пищи является неотъемлемой частью здоровой семейной жизни.

Общая трапеза дает возможность поговорить о жизни друг друга. Это время для родителей, чтобы выслушать, а также дать советы и ободрить. Внимательное слушание дает понимание того, что вы заинтересованы друг в друге. Это также дает чувство достоинства и способствует развитию доверия.

2. Читайте часто

Исследования показывают, что чтение вашим детям воспитывает интерес к знаниям и стимулирует развитие речи. Это также улучшает их внимание и помогает стать более любознательными.

Ищите книги, которые вашему ребенку понравилось бы прочесть. Затем – задайте вопрос о содержании.

3. Делайте дела вместе

Частью происходящего дома является развитие командной работы. Функциональная семейная жизнь зависит от вклада каждого.

Доверенность по дому является самым продуктивным способом обучения ответственности ваших детей. Выполнение с ребёнком домашних дел поможет развивать хорошие коммуникативные навыки.

4. Помогайте со школьными заданиями

Проводите качественно время с детьми, помогая им выполнять школьные задания. Желание родителей помочь заставить ребенка больше интересоваться школой, улучшать свои оценки.

Регулярные походы в библиотеку за школьными книгами – недорогие и приятные времяпрепровождению с детьми. Помощь должна начинаться с понимания того, что дети ответственны за домашнее задание. Родители готовы помочь своим детям организоваться и подбодрить их, когда они устают и ленятся.

5. Выберите общее хобби

Выберите развлекательное занятие, которое интересует вашего ребенка. Такие занятия, как приготовление пищи, рукоделия, рыбалка или езда на велосипеде, станут отличными хобби для прекрасного семейного отдыха.

6. Играйте в игры

Новые технологии сделали видеоигры более популярными. Играйте с детьми в них, а также в настольные и карточные игры. Это организует дополнительное время для разговора и укрепления отношений.

7. Планируйте семейный выезд

Иногда важно выйти из дома, сесть в машину и куда-нибудь уехать. Приготовьте ужин для пикника и посетите местный парк. Найдите время, чтобы поиграть в ловли или прокатиться на велосипеде.

Прогулка по лесу поможет вам взаимодействовать. Кроме того, посещение зоопарка или музея может вызвать у ребенка энтузиазм и вызывать интересные дискуссии.

8. Поощряйте спортивную деятельность

Занятия спортом не только укрепляют тело, но и формируют характер и решительность. Найти время для спортивных мероприятий важно для эмоционального и физического развития ребенка. Это также отличная возможность для семейного общения.

9. Создайте календарь "семейного времени"

Поскольку многие родители имеют напряженный график, время с детьми часто становится более низким приоритетом. Разместите на холодильнике календарь и отметьте вместе со своими детьми совместные события. Старайтесь соблюдать это расписание без перерывов.

10. Молитесь вместе и посещайте богослужения

"Нет ничего особенного, чем уделять несколько минут ежедневной молитве с ребенком перед сном". Когда вы объясняете детям цель молитвы, они узнают важность веры как основы семьи.