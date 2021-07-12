Как уберечь одежду от неудачного стирки: ошибки, которых не стоит допускать

Одежда, постельное белье и другие предметы быта, которыми мы пользуемся каждый день, нуждаются в уходе. Для того, чтобы продлить жизнь всем этим вещам, нужно уметь правильно их стирать.

Все мы когда-то допускали ошибки во время стирки и получали в результате испорченные вещи. Идеи 24 делятся советами, которые помогут уберечь одежду и белье.

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Ошибки, которые помогут уберечь одежду от неудачной стирки

Неправильное соседство

Важно правильно сортировать вещи перед тем, как забрасывать их в стиральную машинку. В этом случае важен не только цвет, но и тип ткани. Например, никогда не стирайте полотенца вместе с синтетическими вещами.

Молнии



Все молнии обязательно застегните / Фото Pinterest

Замки нужно обязательно застегивать перед стиркой, ведь их зубчики могут повредить другие вещи. В то время, как пуговицы лучше оставить расстегнутыми, поскольку они могут оторваться, а нити – повредиться.

Жесткое удаления пятен

Важно уметь правильно выводить пятна. Грубое трения щеткой или руками может повредить ткань. У нас есть безопасный способ: промокайте кусочком белой ткани загрязненный участок после нанесения моющего средства.

Много порошка

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Не переусердствуйте с порошком / Фото Pinterest

Избыток порошка обуславливает образование большого количества пены, которая может задерживать грязь в труднодоступных местах, например, под воротником.

Стирка купальников в машинке

Купальники, плавки, другой инвентарь для плавания или одежду из эластана и спандекса не рекомендуем бросать в машину. Эти ткани требуют прохладной воды и ручной стирки.

Подушки и одеяла



Как правильно стирать подушки и одеяла / Фото Pinterest

Если вы решили постирать подушки или одеяла из перьев в машинке, лучше сполоснуть их дважды. Наполнение может задерживать пену, и моющее средство останется внутри.

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Кондиционер для полотенец



Не добавляйте кондиционер во время стирки полотенец / Фото Unsplash

Смягчитель для тканей лучше не добавлять в машинку с полотенцами, ведь он снижает абсорбционную способность ткани.

Использование дорогих средств

Использование дорогих средств для стирки часто является пустой тратой денег. В большинстве из них есть бюджетные заменители: кухонная соль вернет вещам яркий цвет, мел поможет вывести жирные пятна, хозяйственное мыло отбеливает и удаляет загрязнения. А лимонный сок можно использовать вместо кондиционера для ароматизации и смягчения белья.

Много вещей



Не перегружайте машину вещами / Фото Pinterest

Не стоит запихивать в барабан много одежды. Это может повредить вещи и стиральную машинку.