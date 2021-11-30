Сохранить белоснежность: как ухаживать за белыми рубашками, чтобы они служили дольше

Едва ли не в каждом гардеробе есть несколько белых рубашек. Эта одежда является базовой, но требует тщательного ухода. Как уберечь белые рубашки от тусклости и пятен, поделились эксперты по уходу за одеждой.

Классический гардероб выглядит лучше, когда имеет насыщенный и чистый цвет. Но со временем рубашки теряют свою первоначальную свежесть и темнеют. Сохранить такую ​​одежду в идеальном состоянии не всегда просто.

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Несколькими лайфхаками поделились Джейд Сарита Арнотт, креативный директор бренда Arnsdorf, и Стив Андертон, эксперт по стирке LTC Worldwide.

Состав ткани определяет долговечность

Срок службы любой рубашки будет частично определяться составом ткани, из которой она сшита.

Избегайте синтетических тканей или синтетических смесей, поскольку они притягивают запахи и задерживают бактерии,

– рекомендует Сарита Арнотт.

Эксперт советует выбирать ткань из натуральных волокон – хлопка или льна.

По словам Андертона, уже привычный для магазинов полиэстер имеет тенденцию поглощать жирные загрязнения, даже кожное сало, ежедневно выделяемое человеческим телом.

Состав одежды определяет ее долговечность / Фото lifeopedia

Тщательно подбирайте дезодорант

Химические вещества, содержащиеся в пятнах от дезодорантов, могут навредить одежде – удалить такие пятна почти невозможно. Андертон предлагает не спешить и не одевать рубашку сразу после использования дезодоранта.

Также он рекомендует надевать под рубашку тонкую одежду, которая поможет впитывать пот и заблокирует пятна от дезодоранта.

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Правильная стирка спасет рубашки

Эксперты советуют стирать белую одежду только с белой. Вещи других цветов могут окрасить рубашки и сделать их более тусклыми.

Также следует подбирать моющее средство специально для белой одежды. Андертон рекомендует выбирать порошки или гели премиум-класса с суспензивным веществом – например, с солями силиката натрия. Такое вещество обеспечивает отбеливание рубашек и обезопасит их от серости.

Ваше моющее средство должно содержать эмульгатор, который растворит жирные пятна и пот. Это может быть лимонная кислота или перборат натрия – мягкие окислители, которые помогут обесцвечивать любые пятна.

– отметил он.

Лучше использовать специальное моющее средство / Фото Unsplash

Предварительно обработайте проблемные места

Воротники и манжеты в рубашках – это первые участки, которые желтеют и пачкаются. Андертон рекомендует предварительно обрабатывать рукава и воротники перед стиркой в ​​машинке.

Смочите их и потрите несколько секунд щеткой средней жесткости, смоченной в жидком моющем средстве, отметил эксперт.

Чтобы вывести жирные пятна, Сарита Арнотт рекомендует делать пасту из соды и воды и наносить на проблемные участки. Рубашки с нанесенной смесью нужно оставить на ночь перед стиркой.

После такой обработки лучше стирать в холодной воде, или стирать в мягком режиме при 30 градусах. Также можно добавить соду непосредственно к стирке – так белая одежда станет ярче и будет сохранять свежесть дольше.

– сказал Сарита Арнотт.

Проблемные места следует обработать вручную перед машинной стиркой / Фото Unsplash

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Солнце отбеливает ткань

Саритта Арнотт советует вешать рубашки на улице на свежем воздухе, в идеале – под солнцем. Эксперт считает, что солнечный свет может осветлить белую одежду.

По словам Андертона, солнечный свет может быть более эффективным, если при стирке использовать порошки с отбеливающим эффектом.

Порошок закрепляется на хлопчатобумажных волокнах и помогает ткани светлеть,

– отметил эксперт.

Белую одежду лучше сушить на солнце / Фото Unsplash