Снова, как новые: легкий и экономный способ отполировать ложки и вилки в домашних условиях

Якщо вам важко відмити столові прибори, яким користуєтесь вже кілька років, то є один чарівний і легкий спосіб це зробити. Для чищення ложок та виделок знадобиться лише 2 інгредієнти.

Если вы устраиваете домашний ужин, важно обратить внимание на мельчайшие детали. Чистые и сверкающие приборы – важный элемент каждого приема пищи, особенно праздничного. Предлагаем полезный лайфхак, как отполировать столовые принадлежности до блеска.

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Бюджетный способ отполировать столовые приборы до блеска

Что вам понадобится:

кастрюля или старый противень;

пищевая сода;

тряпки из микрофибры;

перчатки.

Инструкция:

Положите столовые приборы в кастрюлю или противень и посыпьте их содой, пока не покроете равномерно. Затем налейте в кастрюлю кипяток так, чтобы ложки и вилки полностью погрузились в воду.



Чистим столовые приборы содой / Фото 5-Minute Crafts

Подождите несколько минут для очищения. Вытащите приборы и тщательно протрите тряпкой из микрофибры. Для защиты кожи можно использовать перчатки.

Микрофиброй также отполируйте ложки и вилки круговыми движениями.



Легкий и бюджетный способ отполировать вилки и ложки. Фото 5-Minute Crafts

Если столовые принадлежности сильно повреждены, то повторите процесс очистки столько раз, сколько нужно. Многие хозяйки советуют также добавить к предварительному раствору соль, мыло или лимонный сок. Так предметы будут более блестящими.



Столовые приборы снова блестят / Фото 5-Minute Crafts