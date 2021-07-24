Как сэкономить на свадьбе: идеи эффектного декора, на который вы потратите мизерную сумму
Источник:24 канал
Каждое празднование требует тщательной подготовки, особенно свадьба. Важное место в списке дел молодоженов занимают именно свадебные декорации.
Вы можете воспользоваться услугами специальных агентств, или же украсить пространство собственноручно и изрядно сэкономить. Идеи 24 рассказывают, как создать свадебные декорации своими руками.
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Идеи свадебного декора
Такую фотозону создать очень легко. Нарежьте бумагу полукругом и сложите в маленькие конусы. Закрепите фигурки на нитке, и готово.
Создайте фотозону из бумажных конусов / Фото Pinterest
Нежная лаванда станет прекрасным украшением свадебного зала. Оберните стулья клочком фатина и добавьте несколько веточек фиолетового растения.
Украсьте стулья лавандой и фатином / Фото Deavita
Хорошие свадебные фото можно сделать даже на фоне сена. Украсьте его цветами, и фотографии получатся просто невероятные.
Даже обычное сено можно превратить в фон для фото / Фото Pinterest
Еще одна идея фотозони для празднования. Она придаст особенности этому дню, ведь создана из памятных совместных фотографий.
Милая фотозона из общих фотографий / Фото Pinterest
Вы будете удивлены, но такие замечательные декорации можно создать самостоятельно. Для этого вам понадобится картон, фатин и нить. Вырежьте круг из картона и сделайте дырку внутри. Обмотайте основу фатином и разрежьте края ножницами. Свяжите ткань нитью и закрепите.
Стильные декорации из фатина / Фото Pinterest
Для таких шариков вам понадобится фатин, картон и нить / Фото Pinterest
При организации свадьбы не стоит забывать о декорировании столов. Это очень легко сделать с помощью старых стеклянных бутылок. Покрасьте тару в золотой или иной цвет, заполните водой и используйте в качестве маленьких ваз для цветов.
Старые бутылки можно превратить в милые вазы / Фото Pinterest
Из старых бутылок можно создать стильные подсвечники и даже не нужно их красить для этого. Просто приобретите свечу нужного размера и просуньте в горлышко бутылки.
С бутылок можно легко сделать подсвечники / Фото Pinterest
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Для создания этого декора за 5 минут вам понадобится веревка и полоски фатина. Закрепите основу и завяжите на ней клочки ткани.
С фатина и веревки можно сделать великолепный декор / Фото Pinterest
Никто не поверит, что вы создали эту фотозону самостоятельно. Подготовьте металлическое кольцо, ленты, фото и несколько живых цветов.
Эта деталь точно станет украшением вашего праздника / Фото Pinterest
Лестница может стать очень универсальным украшением. Удивлены? Только взгляните на декорации, которые можно создать с помощью этого предмета.
Лестница может стать прекрасным украшением / Фото Pinterest
Украсьте лестницу цветами / Фото Pinterest
С лестницы можно сделать стильный план рассадки гостей / Фото Pinterest
Создать место для десертов можно с лестницы / Фото Pinterest