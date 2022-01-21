Как сделать мыльные пузыри в домашних условиях: пошаговая инструкция

Раствор для пузырей очень простой в приготовлении. Ваши дети могут хорошо развлечься независимо от времени года, когда будут выдувать пузыри.

Рассказываем подробные инструкции, как сделать раствор для пузырей, который действительно работает. Для приготовления вам понадобится всего 3 ингредиента.

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Как сделать пузырьковый раствор дома

Налейте в емкость 6 стаканов воды. К ней добавьте 1 стакан мыла для мытья посуды. Все медлительно перемешивайте, пока жидкость не станет однородной.

. Старайтесь не образовывать пузырьки или пену во время перемешивания.

Добавьте в емкость 1 столовую ложку глицерина или 1/4 стакана кукурузного сиропа. Размешайте раствор и накройте емкость крышкой и оставьте на ночь.



Закройте раствор и оставьте на ночь. Фото 5-Minute Crafts

Окуньте соломинку в смесь, медленно вытяните ее и подождите несколько секунд. Теперь можно выдувать пузыри.

Также можно использовать бутылку с водой. Просто вырежьте небольшое отверстие на дне бутылки, окуните горловину в раствор пузырей и подуйте через только что вырезанное отверстие. Готово!



Пузыри можно выдувать через соломинку или отверстие в бутылке / Фото 5-Minute Crafts