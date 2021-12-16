Как сделать красивый рождественский венок своими руками: пошаговый мастер-класс
Источник:gathered
Создайте прекрасный зимний венок для своего дома с помощью специального мастер-класса. Для изготовления украшения вам понадобится всего несколько материалов.
Рождественские венки в Украине становятся все более популярными, ведь они являются настоящим украшением дома. Венки к тому же можно делать всей семьей, ведь это хорошее времяпровождение.
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Как создать рождественский венок своими руками
Вам понадобится:
- каркас проволочного венка;
- ножницы;
- лента средней толщины;
- мох;
- листья и сосна (автор использовал эвкалипт);
- украшения (головки мака, сосновые шишки; палочки корицы, ломтики апельсина или лайма и игрушки по вашему вкусу).
Изготавливаем рождественский венок / Фото gathered
Шаг 1
Хотите знать, как сделать рождественский венок? Для начала прикрепите один конец проволоки катушки к основанию.
Шаг 2
Закрепите пучки собранного мха на кольце, обмотав вокруг зеленую проволоку катушки. Автор призывает использовать мох, поскольку он придает глубину венку – он также обеспечит влагой листья, которые вы добавите позже.
Шаг 3
Продолжайте добавлять пучки мха, пока вся рамка не будет покрыта равномерно. Держите проволоку катушки прикрепленной к венку. Соберите небольшие пучки смешанных листьев и сосны.
Шаг 4
Положите пучок листьев на венок и крепко закрепите его с помощью проволоки. Добавьте еще пучки в том же направлении, перекрывая предыдущий.В предпраздничное время хочется посмотреть атмосферную ленту, которая добавит магии в повседневную жизнь. С OLL.TV организовать семейный киновечер просто! Оформите подписку на сервис за 1 гривну, наслаждайтесь сотнями фильмов в хорошем качестве и получите возможность выиграть телевизор.
Шаг 5
Продолжайте добавлять пучки листьев, пока рамка не будет равномерно покрыта. Отрежьте проволоку катушки, оставив достаточно для фиксации сзади, свернув ее вокруг себя.
Шаг 6
Прикрепите ленту, обмотав ее вокруг своего венка под листьями. Не обрезайте ее, а наоборот оставьте длинной, чтобы прикрепить венок к двери. Желательно приподнять венок и посмотреть на форму, прежде чем решить, куда прикрепить ленту.
Шаг 7
Отрежьте длинные полоски проволоки, чтобы сделать "ножки" для ваших украшений. Это нужно для того, чтобы прикрепить украшения к венку.
Для этого согните проволоку пополам и прикрепите несколькими поворотами вокруг соответствующей точки на венке.
Шаг 8
Прикрепите украшения через произвольные интервалы вокруг венка, прикрепив "ножки" проволоки на задней части венка с помощью нескольких поворотов.
Используйте ленту, чтобы повесить свой венок на дверь или подходящее место и наслаждайтесь своим рождественским венком!