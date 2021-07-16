Самые вкусные в мире раки: рецепт со всеми подробностями

Вареные раки – изысканный и в то же время доступный деликатес. Их можно подавать и как закуску, и как вполне самостоятельное блюдо. У мяса раков нежный вкус и невероятный аромат, особенно если приготовить их по нашему рецепту.

Учтите наши советы – и раки у вас получатся отменные! В общем, айда ловить и варить!

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Ингредиенты:

Раки свежие – 1,5 кг.

Вино белое полусухое/сухое – 350 мл.

Мука пшеничная – 35 г.

Тмин – 15 г.

Масло сливочное – 85 г.

Лист лавровый – 4 шт.

Соль морская мелкая – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.



Вкусные раки приготовить не так-то и трудно / Фото pixabay

Приготовление раков на вине:

Переберите раков, оставьте только живых. Вымойте их в проточной воде с помощью зубной щетки, тщательно очищая панцирь и ножки. Приготовьте кастрюлю размером около 5 – 7 литров, поставьте ее на плиту, включите огонь и добавьте 55 граммов сливочного масла. Дождитесь полного растворения продукта. Отправьте раков в разогретый состав, убавьте огонь на среднюю мощность, обжаривайте до розового оттенка, периодически переворачивая, чтобы тепло распределялось равномерно. После того как раки обжарятся, присыпьте их морской солью, добавьте лавровый лист, тмин, поперчите. Уменьшите мощность конфорки, влейте белое вино и фильтрованную воду таким образом, чтобы жидкость покрывала спинки раков. Накройте кастрюлю крышкой, пусть продукт томится около 25 минут, постоянно помешивая. После этого выключите плиту, оставьте раков на 10 минут для окончательного настаивания. Выложите их в тарелку.

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Главное соблюдать поэтапность приготовления раков / Фото pixabay

Приготовление соуса:

Приступайте к приготовлению соуса на основе данного бульона. Процедите рассол через несколько слоев марли и дуршлаг, перелейте в чистую кастрюлю, всыпьте просеянную муку, добавьте оставшиеся 30 граммов сливочного масла.

Помешивайте соус и пусть томится на медленном огне около 3 минут, после этого остудите при комнатной температуре. Украсьте веточкой петрушки или укропа, подавайте отдельно от раков.

Приятного вам аппетита!