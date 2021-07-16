Самые вкусные в мире раки: рецепт со всеми подробностями
Источник:24 канал
Вареные раки – изысканный и в то же время доступный деликатес. Их можно подавать и как закуску, и как вполне самостоятельное блюдо. У мяса раков нежный вкус и невероятный аромат, особенно если приготовить их по нашему рецепту.
Учтите наши советы – и раки у вас получатся отменные! В общем, айда ловить и варить!
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Ингредиенты:
- Раки свежие – 1,5 кг.
- Вино белое полусухое/сухое – 350 мл.
- Мука пшеничная – 35 г.
- Тмин – 15 г.
- Масло сливочное – 85 г.
- Лист лавровый – 4 шт.
- Соль морская мелкая – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Вкусные раки приготовить не так-то и трудно / Фото pixabay
Приготовление раков на вине:
- Переберите раков, оставьте только живых.
- Вымойте их в проточной воде с помощью зубной щетки, тщательно очищая панцирь и ножки.
- Приготовьте кастрюлю размером около 5 – 7 литров, поставьте ее на плиту, включите огонь и добавьте 55 граммов сливочного масла. Дождитесь полного растворения продукта.
- Отправьте раков в разогретый состав, убавьте огонь на среднюю мощность, обжаривайте до розового оттенка, периодически переворачивая, чтобы тепло распределялось равномерно.
- После того как раки обжарятся, присыпьте их морской солью, добавьте лавровый лист, тмин, поперчите. Уменьшите мощность конфорки, влейте белое вино и фильтрованную воду таким образом, чтобы жидкость покрывала спинки раков.
- Накройте кастрюлю крышкой, пусть продукт томится около 25 минут, постоянно помешивая. После этого выключите плиту, оставьте раков на 10 минут для окончательного настаивания.
- Выложите их в тарелку.
Главное соблюдать поэтапность приготовления раков / Фото pixabay
Приготовление соуса:
Приступайте к приготовлению соуса на основе данного бульона. Процедите рассол через несколько слоев марли и дуршлаг, перелейте в чистую кастрюлю, всыпьте просеянную муку, добавьте оставшиеся 30 граммов сливочного масла.
Помешивайте соус и пусть томится на медленном огне около 3 минут, после этого остудите при комнатной температуре. Украсьте веточкой петрушки или укропа, подавайте отдельно от раков.
Приятного вам аппетита!