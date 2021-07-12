У вас всегда будут просить добавки: 5 самых вкусных начинок для пиццы

Все любят домашнюю ароматную пиццу. Обычно мы начиняем ее тем, что находим в холодильнике.

Если уделить немного больше времени приготовлению и знать эти секреты – ваша пицца получится непревзойденной. Идеи 24 делятся простыми рецептами начинки.

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Вкуснейшие начинки для пиццы

Рецептов теста есть лишь несколько, но начинки бывают настолько разнообразны, что каждый может выбрать себе по вкусу, или же придумать свою. Мы расскажем, как правильно сделать самые популярные и самые вкусные.

Пицца Маргарита



Рецепт приготовления начинки для традиционной итальянской пиццы Маргариты / Фото Unsplash

Ингредиенты:

томатный соус;

2 помидора;

200 граммов сыра моцарелла;

базилик.

Способ приготовления:

Шаг 1. Приготовьте соус на сковороде, добавляя соль, сахар и перец. Смажьте им основу из теста толстым слоем.

Шаг 2. Выложите сверху тонкие кольца сыра моцарелла и посыпьте тертым сыром.

Шаг 3. Поставьте пиццу в разогретую духовку и выпекайте 10 – 15 минут при температуре 220 – 250 градусов по Цельсию.

Шаг 4. После приготовления украсьте начинку базиликом и орегано и оставьте в духовке еще на несколько минут.

Четыре сыра



Нежная пицца 4 сыра со сливочным соусом / Фото Unsplash

Ингредиенты:

100 миллилитров томатного или сливочного соуса;

100 граммов сыра моцарелла;

30 граммов сыра рокфор;

50 граммов сыра гауда;

50 граммов козьего сыра;

орегано.

Способ приготовления:

Шаг 1. Смажьте тесто томатным или сливочным соусом для пиццы.

Шаг 2. Сыр моцарелла нарежьте тонкими пластинками и выложите на основу.

Шаг 3. Другие сыры натрите на грубом терке и посыпьте сверху. Украсьте начинку мелко нарезанным орегано.

Шаг 4. Выпекаем пиццу 15 минут при температуре 220 градусов по Цельсию.

Начинка с соусом песто

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Пицца с песто на вкус особенная / Фото Pinterest

Ингредиенты:

60 граммов сыра моцарелла;

30 граммов соуса песто;

30 граммов бекона или ветчины;

5 – 6 помидоров черри;

1 столовая ложка томатного соуса;

орегано.

Способ приготовления:

Шаг 1. Тонко смажьте основу томатным соусом.

Шаг 2. Натрите сыр моцарелла на грубом терке и посыпьте сверху, выложите бекон или ветчину.

Шаг 3. Заполните промежутки между мясом соусом песто и разложите помидоры черри.

Шаг 4. Украсьте готовую начинку орегано и поставьте пиццу в духовку разогретую до 220 градусов по Цельсию.

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Пицца Пепперони



Простой рецепт приготовления начинки для пиццы пепперони / Фото Unsplash

Ингредиенты:

100 – 150 граммов сыра моцарелла;

100 граммов колбасы пепперони;

80 – 100 граммов томатного соуса;

10 миллилитров оливкового масла;

оливки;

Способ приготовления:

Шаг 1. Смажьте тесто томатным соусом, добавьте сверху тертого сыра.

Шаг 2. Выложите нарезанную тонкими пластинками колбасу пепперони и посыпьте кольцами оливок.

Шаг 3. Выпекайте пиццу 10 минут в духовке, разогретой на 250 – 300 градусов по Цельсию.

Шаг 4. Готовую пиццу смазываем оливковым маслом и наслаждаемся.

Пицца с морепродуктами



Аппетитная пицца с морепродуктами / Фото Pinterest

Ингредиенты:

50 граммов очищенных креветок;

50 граммов засоленной семги;

60 граммов сыра моцарелла;

30 граммов твердого сыра гауда;

томатный соус;

орегано, укроп.

Способ приготовления:

Шаг 1. Смажьте основу из теста томатным соусом и добавьте нарезанный пластинками сыр моцарелла.

Шаг 2. Дале раскладываем кусочки семги и сырые креветки.

Шаг 3. Посыпьте все тертым сыром Гауда или другим, добавьте орегано и укроп.

Шаг 4. Оставьте пиццу в духовке на 10 минут при температуре 180 градусов по Цельсию.