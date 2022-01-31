Родные будут поражены: как сделать цветочный букет в коробке своими руками

Цветы в корзинах и коробках часто смотрятся более эффектно, чем обычные букеты. Если правильно их сложить, то они к тому же будут дольше свежими.

Если вы хотите сделать такой подарок для своих близких, то не нужно обращаться за помощью к флористу. Мы ведь расскажем, как сделать букет в коробке самостоятельно.

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Букет в коробке

Что вам понадобиться:

цветы;

маленькая коробка;

острый нож и разделочная доска;

цветочная губка;

2 полиэтиленовые пакеты, пищевая пленка или внешняя оберточная бумага;

вода;

небольшой контейнер или кастрюля.

Вырежьте цветочную губку по размеру вашей коробки. Она должна быть чуть меньше коробки, которую вы собираетесь использовать.



Вырежьте губку для коробки / Фото 5-Minute Crafts

Окуньте губку в емкость с водой и дождитесь, пока она полностью намокнет. Положите 2 полиэтиленовых пакета внутрь коробки и выверните их края наружу. Уложите губку.

Разрежьте цветы так, чтобы они были немного выше коробки. Снимите с них нижние листья. Выберите несколько крупных цветов и поставьте его в губку. Теперь окружите их меньшими цветами или декоративными листьями по бокам.

Продолжайте добавлять большие и маленькие элементы в композицию друг за другом. При необходимости отрегулируйте длину стеблей и их погружение в губку.



Цветочная композиция в коробке / Фото 5-Minute Crafts

необходимо обязательно смачивать цветы. Поэтому когда губка высохнет через несколько дней, вам нужно добавить в нее воды.