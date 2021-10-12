Рисовые шедевры: в японской деревне каждый год превращают поля в картины
Источник:Awesome Inventions
Ежегодно жители деревни Инакадате в Японии делают масштабные картины на своих рисовых полях. Это занятие принесло селу всемирную славу – с лета до осени Инакадате посещают тысячи туристов.
Создание рисовых картин уже стало традиционным для села и получило название "Танбо-арт" – "искусство на рисовом поле".
Примерно с середины июня в Инакадате, расположенном в префектуре Аомори, начинается работа над масштабным творческим проектом – огромными картинами из рисовых посевов. Ежегодно произведения искусства имеют новую тематику и стиль.
Как началась традиция"Танбо-арт" начался в деревне еще в 1993 году. Таким способом жители Инакадате решили уменьшить долг населенного пункта и привлечь туристов. Над первым проектом работали художники и фермеры со всей округи. Их первым творением стала гора Иваки, которую изобразили благодаря разноцветным рисовым посевам.
Гора Иваки – первое творение крестьян из рисовых посевов / Фото из Фейсбука села Инакадате
Несмотря на интересную идею, "рисовое искусство" не смогло сразу привлечь туристов в Инакадате. Первое изображение горы было достаточно схематичным и слишком простым, чтобы заинтересовать людей.
Тогда жители села решили делать более сложные рисунки и улучшать технику "танбо-арта" ежегодно. Кроме того, они начали создавать изображения на темы, которые могут узнать люди со всего мира.
Процесс создания картин из рисовых насаждений / Фото из Фейсбука села Инакадате
С годами крестьяне совершенствовали свою технику, демонстрируя новые иллюстрации. Каждый год жители Инакадате удивляли мир более сложными рисунками, увеличивая туристический поток.
В 2003 году название деревни прогремело на весь мир – японцы создали гигантскую репродукцию Моны Лизы, шедевра мирового искусства. Рисовую картину представили в разных уголках мира, а к Инакадате наконец пришла желанная слава.
Мона Лиза из рисовых посевов принесла японцам известность / Фото из Фейсбука села Инакадате
Новый год – новая тема
Искусство Танбо превратилось в местную традицию – теперь каждый год с июня по октябрь туристы могут посмотреть на шедевры рисового рисунка.
Каждую весну крестьяне проводят конференции, на которых планируют выставку. После избрания темы художники начинают работать над картинами:
- Подбирают сорта риса по цветам.
- Разрабатывают дизайн.
- Создают основу, на которой будут сажать рис.
Фермеры начинают сеять в конце весны – специально для того, чтобы рис зацвел в середине – конце лета.
Культура Японии – тема 2021 года
В этом году жители Инакадате решили представить японскую культуру и литературу. Эта тема, по мнению создателей, популяризирует богатую историю страны.
Рисунки на полях Инакадате в разные годы / Фото из Фейсбука села Инакадате
К сожалению, сейчас туристам запрещено посещать выставку – авторы объясняют это пандемией. Однако крестьяне радуют ценителей новыми фотографиями в фейсбуке и на официальном сайте Инакадате.