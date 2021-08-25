Как режим питания влияет на похудение: интересные нюансы

Кого-то с детства питается по расписанию, а кто-то, напротив, ест в любое время. При этом и у тех, и у других может быть лишний вес.

Специалисты расходятся во мнении на этот счет. Как на самом деле стоит питаться для снижения веса – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Нужен ли режим питания для похудения

Многие с детства привыкли есть по расписанию. Но почему-то режим питания часто не только не помогает поддерживать комфортный вес, но и способствует его набору,

– отметила Кален.

По ее словам, человек не должен ограничивать себя в еде, когда испытывает голод. При этом важно учитывать, что все люди разные, поэтому чувство голода может возникать в разное время.

Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с

Питаться нужно тогда, когда есть чувство голода / Фото Pixabay

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Когда лучше есть

Если вы едите по часам, это означает, что вы будете принимать пищу, даже когда голода нет, и не будете принимать пищу, когда испытываете голод. И в том, и в другом случае телу наносится вред. Когда вы едите без голода, это означает, что пища телу не нужна, а если она не нужна, значит, она лишняя и будет откладываться в виде жира,

– уточнила эксперт.

Но игнорировать голод тоже нельзя. Ведь в следующий прием вы съедите больше, чем нужно. Это стресс для организма и он постарается запастись едой на будущее.

По словам Елены Кален, разгрузочный день, который сопровождается чувством голода, не станет оздоровительным. Поэтому лучше от него воздержаться.⠀

Кстати, есть еще одна тонкость: прием пищи следует прекращать сразу, как только голод утолен. Доедать до последней крошки не нужно,

– резюмировала эксперт.

Текст публикации Елены Кален:

Многие с детства привыкли есть по расписанию. Но почему-то режим питания часто не только не помогает поддерживать комфортный вес, но и способствует его набору. Как же правильно питаться и не полнеть? Сколько приемов пищи должно быть в день?

На сегодняшний день нет единого мнения среди специалистов по этому вопросу.

Но совершенно точно можно сказать, что если человек намеренно ограничивает себя в еде, когда испытывает голод, это будет вести к не самым приятным последствиям.

В зависимости от комплекции тела, состояния здоровья и физической нагрузки чувство голода у разных людей может возникать в разное время, один, семь и более раз в день. Главное, чтобы прием пищи был связан с чувством голода, а не со временем или другими привычками.

Если вы едите по часам, это означает, что вы будете принимать пищу, даже когда голода нет, и не будете принимать пищу, когда испытываете голод. И в том и в другом случае телу наносится вред. Когда вы едите без голода, это означает, что пища телу не нужна, а если она не нужна, значит, она лишняя и будет откладываться в виде жира.

Если же вы игнорируете голод, и ждете конкретного часа приема пищи, то велика вероятность, что в следующий прием пищи вы опять съедите больше, чем необходимо. Просто потому, что накануне организм терпел голод. Это чувство для него стрессовое.

Чтобы приготовиться к подобным "атакам", тело постарается запастись впрок на будущее. Поэтому если вы решили устроить себе разгрузочный день, а чувство голода вас не покидает, знайте – такой день только усугубит ситуацию и оздоровительным не будет.

Кстати, есть еще одна тонкость: прием пищи следует прекращать сразу, как только голод утолен. Доедать до последней крошки, не нужно.