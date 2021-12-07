Репетиций мало: интересные советы начинающим актерам от обладательницы "Оскара"

Чтобы построить профессиональную актерскую карьеру, нужно упорство и немного удачи. Гелен Миррен призывает начинающих актеров составить расписание и придерживаться его. К тому же следует часто общаться с профессионалами.

Профессиональное актерское мастерство – это карьерный путь, требующий подготовки, терпения и много времени. Каждый актер прокладывает свой уникальный путь к успеху. Лавреат "Оскар" рассказывает основные советы, которые помогут стать профессионалом в этой области.

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Создайте расписание

Лучший способ провести время между работой и прослушиванием – использовать его для улучшения набора навыков. Следует создать рутину, имитирующую обычный рабочий день.

К тому же, Миррен советует тренировать все тело и чтение сценариев каждый день по четкому графику. Следование последовательному распорядку улучшит навыки и поможет подготовить к прослушиванию.

Общайтесь с другими профессионалами

Дружба с другими актерами может помочь начинающим развеять страх о карьере в больших городах, таких как Лос-Анджелес или Нью-Йорк. Также стоит общаться с начинающими режиссерами, которые потенциально могут принять участие в своем следующем фильме или театральной постановке.

При работе в отрасли следует искать все возможные связи с другим профессионалами. Развитие дружбы в процессе общения может оказать значительное влияние на личный и профессиональный рост.

Творите вместе со сверстниками

Когда человек найдет группу креативных единомышленников в киноиндустрии, он должен сразу обдумать способы совместной работы бесплатно или с небольшим бюджетом.

Если у начинающего много знакомых-сверстников, среди которых – сценаристы и режиссеры, то можно собрать живое театральное представление. Если есть сверстник с камерой, можно совместно настроить освещение и создать короткий фильм или вебсериал в квартире.

Кроме создания новых работ, следует собраться со своими коллегами-актерами для изучения персонажей, чтения за столом и репетиций.

Будьте вежливы с кастинг-директорами

Кастинг-директора всегда ищут молодых и опытных актеров, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов. Поэтому нужно быть вежливыми и профессиональными, когда отправляете снимки и резюме директорам по кастингу.

Как правило, лучше всего поддерживать профессиональные отношения, чтобы избежать мнения, будто начинающий актер просто пытаетесь подружиться для получения работы.

Проходите занятия

Актерство – это ремесло, требующее практики, переоценки и доработки. Посещение групповых занятий или обучение с персональным тренером по актерскому мастерству может стать отличным способом улучшить свое ремесло между работой и прослушиванием.

Во всех странах мира есть много частных школ актерского мастерства, ориентированных на опытных и начинающих актеров. Эти занятия помогут улучшить свои навыки и познакомиться с новыми коллегами.

Тренируйтесь на камеру

Многие актеры начинают свою актерскую карьеру в живом театре, предусматривающем другие техники исполнения, чем актерская игра. Камера преувеличивает детализацию. То, что может казаться, как изящным в зеркале, на камере – чрезмерное.

Поэтому начинающим следует тренироваться на камеру, чтобы просмотреть свою актерскую игру и понять, правильно ли воспроизводится тело и лицо.

Будьте своевременны

Независимо от того, идет ли актер в комнату для прослушивания или на съемочную площадку, стоит приходить в течение 15 минут до запланированного времени встречи.

Успеть вовремя – это признак профессионализма, и это показывает другому человеку, что вы уважаете его время.

Позаботьтесь о своем психическом здоровье

Шоу-бизнес – это высококонкурентная отрасль, где много отказов. Прослушивание можно пройти десятки раз, прежде чем получить обратный звонок.

Поэтому следует заботиться о своем психическом здоровье, чтобы уметь нормально воспринимать критику. Практика медитации, йоги или упражнения на внимательность – это отличный способ помочь сбалансировать стрессовые факторы работы.