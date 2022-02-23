Редклифф осваивает аккордеон: в сети показали официальное фото актера в образе "Станного Эла"

Первое официальное фото Дэниела Рэдклиффа в образе пародийного музыканта Эла Янковича не заставило себя ждать. В интернете появилось промо биографического фильма.

Так, компания Roku опубликовала в своем Twitter промо-снимок байопика "Станный: История Эла Янковича". На нем изображен обладатель 5 наград Грэмми – пародийный музыкант "Странный Эл" Янкович, которого сыграет Дэниел Рэдклифф.

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На фото актер держит в руках аккордеон. А кудри, усы, гавайская рубашка и очки – неотъемлемые элементы киношного образа Янковича.



Промо-снимок байопика "Странный: История Эла Янковича" / Фото twitter

Байопик "Странный: История Эла Янковича": о чем кино

Это комедийная биографическая лента, которая расскажет о творческом пути американского музыканта Альфреда Мэтью "Странного Эла" Янковича. Он стал популярен своими пародиями на известные песни Америки.

Фильм обещает быть максимально откровенным и знакомить зрителей с разными периодами жизни артиста. В частности, в сюжете упомянут любовные связи Янковича со знаменитостями.

Работа над фильмом стартовала в Лос-Анджелесе в феврале 2022 года. Дату премьеры пока не объявили.