Редклифф осваивает аккордеон: в сети показали официальное фото актера в образе "Станного Эла"
Источник:твиттер The Roku Channel
Первое официальное фото Дэниела Рэдклиффа в образе пародийного музыканта Эла Янковича не заставило себя ждать. В интернете появилось промо биографического фильма.
Так, компания Roku опубликовала в своем Twitter промо-снимок байопика "Станный: История Эла Янковича". На нем изображен обладатель 5 наград Грэмми – пародийный музыкант "Странный Эл" Янкович, которого сыграет Дэниел Рэдклифф.
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На фото актер держит в руках аккордеон. А кудри, усы, гавайская рубашка и очки – неотъемлемые элементы киношного образа Янковича.
Промо-снимок байопика "Странный: История Эла Янковича" / Фото twitter
Байопик "Странный: История Эла Янковича": о чем кино
Это комедийная биографическая лента, которая расскажет о творческом пути американского музыканта Альфреда Мэтью "Странного Эла" Янковича. Он стал популярен своими пародиями на известные песни Америки.
Фильм обещает быть максимально откровенным и знакомить зрителей с разными периодами жизни артиста. В частности, в сюжете упомянут любовные связи Янковича со знаменитостями.
Работа над фильмом стартовала в Лос-Анджелесе в феврале 2022 года. Дату премьеры пока не объявили.Если вы киноман, ценящий качественную картинку, тогда вам на OLL.TV. Здесь каждый найдет, что посмотреть. В каталоге OLL.TV более 15 000 фильмов и сериалов в безупречном качестве, украинские и зарубежные телеканалы, прямые трансляции спортивных событий и многое другое!