Как расслабить спину после тяжелого рабочего дня: легкие упражнения на дому

Если у вас после работы часто болит спина и шея, то эти упражнения точно пригодятся. Они легкие и сразу улучшают самочувствие.

Уплотнение в спине может возникнуть, если у вас плохая осанка, боли после тренировки, сидячая работа или просто потому, что у вас слабые мышцы. Показываем упражнения, которые помогут избавиться от этой проблемы.

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Упражнение "Маятник"

Если вы не увидите никаких результатов в течение 2 – 6 недель ежедневных упражнений, лучше обратитесь к врачу.

Лягте на спину, согните колени и держите ноги в воздухе. Руки разведите в стороны, перпендикулярно туловищу.

Выдохните и медленно опустите колени в правую сторону. При этом сверните голову в противоположную сторону.

Сделайте вдох и вернитесь в исходное положение. Повторите то же самое в другую сторону. Следуйте этому упражнению в течение 1 минуты.



Как выполнять упражнение / Фото 5-Minute Crafts

Поза кошки

Встаньте на руки и колени, как на фото. Держите позвоночник в нейтральном положении. Выполните позу кошки: вдохните, посмотрите вверх, опустив живот к полу. Выдвиньте ягодицы, поднимите голову и плечи, чтобы вытянуть спину.

Тогда выдохните, выгните спину к потолку, наклоните таз к реберам, отведите лопатки друг от друга и опустите голову к полу. Изменяйте позы в течение 1 минуты.



Как правильно делать упражнение в позе кошки / Фото 5-Minute Crafts

Поворот сидя

Сядьте на пол, скрестив ноги и выпрямив хребет. Медленно вернитесь в левую сторону, положите правую руку на наружную сторону левого колена, а левую – за спину.

Задержитесь в позе на 20 – 30 секунд, затем вернитесь в исходное положение. Повторите растяжку 3 – 4 раза в каждую сторону.



Как правильно выполнять упражнение / Фото 5-Minute Crafts