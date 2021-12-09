Прослужат годами: действенные советы, как правильно ухаживать за антипригарными сковородками

Если вы хотите, чтобы сковороды с антипригарным покрытием прослужили долго, важно правильно за ними ухаживать. Ведь неосторожное использование может привести к царапинам, отслоению и деформации поверхности.

Антипригарная посуда часто покрыта керамикой или материалом, который называется политетрафторэтилен (широко известен как тефлон). Он создает гладкую поверхность, за которой требуется особый уход.

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Как правильно почистить

Многие сковородки с антипригарным покрытием обозначены как "пригодные для мытья в посудомоечной машине". Однако они сохранят гораздо дольше, если мыть вручную.

Высокие температуры и моющие средства, которые используются в посудомоечной машине, могут повредить антипригарную поверхность, поэтому мыть их в раковине – лучший вариант.

При чистке антипригарных сковородок никогда не используйте жесткие губки или щетки, которые могут повредить поверхность. Обычно для очищения антипригарных сковородок достаточно быстрого скрабывания мягким мылом и мягкой тканью или губкой. Для стойких остатков следует замочить посуду на несколько часов в теплой мыльной воде, прежде чем осторожно потереть ее.

Если вы имеете дело с пригоревшим маслом или оставшимися застрявшими на поверхности остатками пищи, то можно также смешать соду с водой до образования пасты и нанести ее. Тогда немного протереть, помыть и высушить.

Как ухаживать

Следуйте этим советам для ежедневного использования, чтобы защитить антипригарные сковороды от повреждений и износа.

Перед использованием вымойте

Перед использованием новой сковороды с антипригарным покрытием обязательно вымойте ее, чтобы удалить остатки из упаковки. Помыть можно горячей мыльной водой, затем высушить.

Впоследствии следует "приправить" сковороду перед приготовлением. То есть, ее нужно смазать маслом, а затем греть на среднем огне 2 – 3 минуты. Когда сковорода остынет, то остатки следует вытереть бумажным полотенцем.

Выбирайте правильную посуду

Современные сковороды с антипригарным покрытием более долговечны, но пользоваться ими все равно следует осторожно.

Никогда не режьте продукты ножом на сковороде с антипригарным покрытием и будьте осторожны, чтобы не уколоть или не поцарапать антипригарную поверхность острым острием.

Обычно следует избегать использования металлической посуды. Деревянные ложки и силиконовая посуда всегда должны быть безопасны в использовании и не должны иметь острые края.

Не перегревайте

Готовить еду на сковороде нужно на среднем или малом огне. Высокая температура может повредить покрытие.

При очень высоких температурах (обычно около 600°) тефлон может выделять потенциально опасные пары. Чтобы защитить антипригарную сковороду, не нагревайте ее, пока она пуста

Не используйте антипригарный спрей

Кулинарные спреи горят при более низкой температуре, чем антипригарное покрытие, поэтому они могут повредить сковороду.

Они также образуют осадок, который со временем скапливается и разрушает антипригарную поверхность. К тому же еда при использовании спрея прилипает.