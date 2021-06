Продукты, которые категорически нельзя жарить на гриле

Лето – идеальное время для пикников. Планируете отдохнуть на природе в ближайшие выходные или уже открыли сезон с друзьями? В любом случае проверьте, знаете ли вы, какие продукты не следует брать с собой, чтобы пожарить на гриле.

Чтобы не испортить вкус этих продуктов, а тем более не повредить своему здоровью, внимательно изучите памятку, которую мы для вас подготовили.

Бекон



Бекон опасно жарить на гриле / Фото Unsplash

Думаете, на гриле получится идеально хрустящий бекон? Ошибаетесь! На самом жарить бекон на гриле опасно! Брызги жира легко воспламеняются и могут причинить вам немалый вред. Лучший способ готовить бекон – в духовке.

Гамбургеры



Гамбургеры получаются вкуснее в чугунных сковородках / Фото Unsplash

Eat This, Not That! предупреждает: не следует верить столетнему американскому стереотипу о приготовлении бургеров во дворе! По словам шеф-повара Дэниела Уилсона, основателя австралийских ресторанов Huxtaburger и автора книги "The Burger Lab: The Art and Science of the Perfect Burger", при готовке гамбургеров на гриле теряется много жира и мясных соков. В результате котлета получается не такой сочной и ароматной. Гамбургеры выходят гораздо лучше, когда их готовить в чугунных сковородках.

Свиные отбивные и очищенные креветки

Креветки жарим в панцире / Фото Unsplash

Свиные отбивные не подходят для жарки на гриле. На открытом огне мясо легко пересыхает и теряет свою сочность. Аналогичная ситуация с очищенными креветками. А вот креветки в скорлупе прекрасно подойдут для обжаривания на природе.

Листовой салат



Листья салата на гриле станут горькими / Фото Unsplash

Любителям овощей гриль стоит задуматься, надо ли все класть на решетку. Зелень, в частности красный и зеленый листовой салат, содержит большое количество воды. Под действием высокой температуры она просто вянет и становится горькой.

Рыба



Как правильно жарить рыбу на гриле / Фото Unsplash

Пожалуй, самым неожиданным продуктом в этом списке будет рыба. Она далеко не лучший продукт для гриля, так как прилипает к решетке. В процессе обжаривания рыба расслоится, прежде чем вы ее начнете съесть.

Если же вы все-таки решили пожарить рыбу на открытом огне, советуем для этого использовать специальные кедровые доски, фольгу или положить рыбу на ломтики лимона или других цитрусовых, чтобы ее легче было снять с решетки после приготовления.

Сыры



Сыры лучше не подвергать термической обработке / Фото Unsplash

Сыры способны улучшать вкус привычных блюд. Но готовить их на мангале или гриле не рекомендуем. В процессе сильной термической обработки большинство полезных веществ, содержащихся в сырах, просто испаряются, зато жиры, богатые калориями, остаются.

Колбаса



Колбасу лучше заменить шашлыком и овощами / Фото Unsplash

Копченая колбаса из магазина – не лучший продукт для шампуров. Причина этому – нитритная соль, которую сейчас применяют как аналог селитры. В процессе термообработки она может превращаться в канцерогенные нитрозамины – опасные вещества, провоцирующие раковые заболевания.

Свежее мясо, предварительно замоченные в маринаде, грибы и овощи – вот прекрасная альтернатива ветчине и колбасе.