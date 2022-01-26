Все мы делали горячие бутерброды неправильно: как приготовить сырные тосты с хрустящей корочкой
Источник:тикток Toastie King
Приготовление тостов на завтрак для многих стало самым настоящим утренним ритуалом. Но вы и не замечаете, как делаете все "на автопилоте", даже не задумываясь о последовательности ингредиентов. А зря!
Чуть ли не в каждом американском фильме или сериале классическое утро начинается с готового кофе, разливаемого из многопорционного заварника, и горячих тостов. Эту традицию успешно переняли и мы. К тому же вариантов начинки может быть множество: сладкая, соленая, пикантная, острая. Но единственным условием остается хрустящая корочка, без которой тосты уже и не тости совсем.
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Чтобы горячие бутерброды у вас всегда получались хрустящими, берите на вооружение один небольшой секрет, о котором многие и не догадывались. Поделился вкусной хитростью шотландский фуд-блогер Toastie King в тиктоке. Процесс приготовления кулинар показал на примере сырных тостов.
Как приготовить сырные тосты с хрустящей корочкой:
простой лайфхак
- Посыпьте сыром дно тостерницы и дайте ему немного расплавиться.
- Тогда выложите кусок хлеба, сверху любимую начинку, а на нее – второй кусок хлеба.
- Снова посыпьте сыром и подождите минуту – две, пока тост не зажарится.
Приятного аппетита!Так, все дело в последовательности ингредиентов . Повар из Шотландии приготовил суперхрустящий сэндвич, в котором сыр был не внутри, а сверху.