Все мы делали горячие бутерброды неправильно: как приготовить сырные тосты с хрустящей корочкой

Приготовление тостов на завтрак для многих стало самым настоящим утренним ритуалом. Но вы и не замечаете, как делаете все "на автопилоте", даже не задумываясь о последовательности ингредиентов. А зря!

Чуть ли не в каждом американском фильме или сериале классическое утро начинается с готового кофе, разливаемого из многопорционного заварника, и горячих тостов. Эту традицию успешно переняли и мы. К тому же вариантов начинки может быть множество: сладкая, соленая, пикантная, острая. Но единственным условием остается хрустящая корочка, без которой тосты уже и не тости совсем.

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Чтобы горячие бутерброды у вас всегда получались хрустящими, берите на вооружение один небольшой секрет, о котором многие и не догадывались. Поделился вкусной хитростью шотландский фуд-блогер Toastie King в тиктоке. Процесс приготовления кулинар показал на примере сырных тостов.

Как приготовить сырные тосты с хрустящей корочкой:

простой лайфхак

Посыпьте сыром дно тостерницы и дайте ему немного расплавиться. Тогда выложите кусок хлеба, сверху любимую начинку, а на нее – второй кусок хлеба. Снова посыпьте сыром и подождите минуту – две, пока тост не зажарится.

Приятного аппетита!

Так,. Повар из Шотландии