Как вкусно приготовить ростбиф: рецепт мясного блюда для праздничного стола

7 января 2022 , 11:57
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Источник:

инстаграм Николая Люлька

Ростбиф – это универсальное мясное блюдо, которое станет "главным героем" любого застолья. Готовится не так сложно, как мы привыкли воображать, а получается очень вкусно и сытно.

Не зря мы назвали запеченную говядину универсальным блюдом. Она может быть отличным дополнением для меню на весь день. Из мяса можно сделать бутерброды, добавить в салат или пасту и с гарниром идеально сочетается.

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Что такое ростбиф


В переводе с английского название блюда означает просто "жареную говядину", у которой сверху ароматная хрустящая корочка, а серединка немного непропеченная. Ростбиф пришел к нам из Англии. По сути это большой кусок мяса, запеченный на огне или в духовке.

Как приготовить ростбиф на гриле?

Ингредиенты:

  • Вырезка говяжья – 2 килограмма;
  • Соль – 20 граммов;
  • Соевый соус – 40 граммов;
  • Вустерширский соус – 20 граммов;
  • Сухой чеснок – 1 чайная ложка;
  • Перец молотый черный – 1
  • Паприка копченая – 1 чайная ложка;
  • Кориандр молотый – 1 чайная ложка;
  • Розмарин – 2 ветви;
  • Чеснок – 6 зубчиков.

Способ приготовления:

  1. Мясо поместите в глубокую миску, посыпьте всеми специями и полейте соусами. Натрите хорошо говяжью вырезку со всех сторон и оставьте мариноваться в холодильнике на всю ночь.
  2. Перед приготовлением свяжите мясо веревкой, придавая ему нужную форму.
  3. Отправьте ростбиф на час коптиться в гриле при температуре 120 – 140 градусов. Затем смажьте маслом вырезку и обжарьте ее со всех сторон до золотисто-коричневой корочки при температуре 250 градусов.

Приятного аппетита!

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Текст публикации Николая Люлька:

Мой лучший ростбиф

Вырезка говяжья 2.0 кг
Соль 20 г
Соевый соус 40 г
Соус ворчестер 20 г
Сухой чеснок 1 ч.л
Перец молотый черный 1 ч.л
Паприка копченая 1 час.
Кориандр молотый 1 ч.л
Розмарин 2 ветки
Чеснок 6 зубков

Оставляем мариновать на ночь, после этого коптим при температуре 120-140 градусов один час, смазываем растительным маслом и обжариваем со всех сторон при температуре 250 градусов.

Автор: Назарій Сорока