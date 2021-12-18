Как приготовить ароматное имбирное печенье дома: простой рецепт

18 декабря 2021 , 20:27
Читати новину українською

Источник:

Евгений Клопотенко

Некоторым людям кажется, что выпечка – это вершина кулинарного мастерства, поэтому обуздать ее по силам не каждому. Однако спешим заверить, что этот рецепт ароматного имбирного печенья убедит вас в обратном!

Наверное, когда приближаются праздники, у многих возникает желание чаще оставаться дома и наслаждаться семейным уютом. А приготовить вкусняшек и устроить просмотр праздничного кино – звучит идеально!

Интересно 8 атмосферных мультиков, которые подарят праздничное настроение на Николая: подборка от OLL.TV

Готовим ароматное печенье

Автор рецепта – известный кулинар, победитель "Мастер-Шеф 5" Евгений Клопотенко. Такое имбирное печенье можно приготовить вместе с семьей ко Дню святого Николая или Рождеству. Более того, вы можете стать создателем праздничного настроения, упаковав печенье в коробочку и передав презент родным или друзьям. Поверьте, такую ​​вкуснятину оценят все!

Ингредиенты

  • 350 грамм муки
  • 200 грамм сахара
  • 200 грамм сливочного масла
  • 2 яйца
  • 1 чайная ложка корицы
  • 1 чайная ложка молотого имбиря
  • 1 чайная ложка какао-порошка
  • пол чайной ложки разрыхлителя
  • пол чайной ложки соли
  • 2 столовые ложки семян кунжута
  • сахарная пудра

Приготовление

  1. Подготовить рабочее место, продукты и формочки. Обратите внимание, что масло лучше заранее достать из холодильника, чтобы оно "подтаяло".
  2. Смешать в глубокой посудине муку и сахар.
  3. Добавить сливочное масло, яйца, корицу и какао-порошок.
  4. Засыпать молотый имбирь, кунжут и разрыхлитель для теста.
  5. Замесить мягкое эластичное тесто (оно может немного прилипать к рукам), завернуть его в пищевую пленку и отправить в холодильник как минимум на 2 часа, а лучше – на ночь.
  6. Достать тесто из холодильника и оставить его на час при комнатной температуре.
  7. Присыпать рабочую поверхность мукой и раскатать тесто, чтобы толщина пласта составляла примерно 4 миллиметра.
  8. Вырезать из теста любые фигурки, например, елочки, звездочки, перчатки.
  9. Застелить противень пергаментом и выложить будущее печенье.
  10. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут.

Процесс приготовления печенья / Фото Евгения Клопотенко

 

Приятного аппетита и семейного вечера!

В предпраздничное время хочется посмотреть атмосферную ленту, которая добавит магии в повседневную жизнь. С OLL.TV организовать семейный киновечер просто! Оформите подписку на сервис за 1 гривну, наслаждайтесь сотнями фильмов в хорошем качестве и получите возможность выиграть телевизор.
Автор: Катерина Сердюк