Как приготовить ароматное имбирное печенье дома: простой рецепт

Некоторым людям кажется, что выпечка – это вершина кулинарного мастерства, поэтому обуздать ее по силам не каждому. Однако спешим заверить, что этот рецепт ароматного имбирного печенья убедит вас в обратном!

Наверное, когда приближаются праздники, у многих возникает желание чаще оставаться дома и наслаждаться семейным уютом. А приготовить вкусняшек и устроить просмотр праздничного кино – звучит идеально!

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Готовим ароматное печенье

Автор рецепта – известный кулинар, победитель "Мастер-Шеф 5" Евгений Клопотенко. Такое имбирное печенье можно приготовить вместе с семьей ко Дню святого Николая или Рождеству. Более того, вы можете стать создателем праздничного настроения, упаковав печенье в коробочку и передав презент родным или друзьям. Поверьте, такую ​​вкуснятину оценят все!

Ингредиенты

350 грамм муки

200 грамм сахара

200 грамм сливочного масла

2 яйца

1 чайная ложка корицы

1 чайная ложка молотого имбиря

1 чайная ложка какао-порошка

пол чайной ложки разрыхлителя

пол чайной ложки соли

2 столовые ложки семян кунжута

сахарная пудра

Приготовление

Подготовить рабочее место, продукты и формочки. Обратите внимание, что масло лучше заранее достать из холодильника, чтобы оно "подтаяло". Смешать в глубокой посудине муку и сахар. Добавить сливочное масло, яйца, корицу и какао-порошок. Засыпать молотый имбирь, кунжут и разрыхлитель для теста. Замесить мягкое эластичное тесто (оно может немного прилипать к рукам), завернуть его в пищевую пленку и отправить в холодильник как минимум на 2 часа, а лучше – на ночь. Достать тесто из холодильника и оставить его на час при комнатной температуре. Присыпать рабочую поверхность мукой и раскатать тесто, чтобы толщина пласта составляла примерно 4 миллиметра. Вырезать из теста любые фигурки, например, елочки, звездочки, перчатки. Застелить противень пергаментом и выложить будущее печенье. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут.

Процесс приготовления печенья / Фото Евгения Клопотенко

Приятного аппетита и семейного вечера!