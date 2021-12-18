Как приготовить ароматное имбирное печенье дома: простой рецепт
Источник:Евгений Клопотенко
Некоторым людям кажется, что выпечка – это вершина кулинарного мастерства, поэтому обуздать ее по силам не каждому. Однако спешим заверить, что этот рецепт ароматного имбирного печенья убедит вас в обратном!
Наверное, когда приближаются праздники, у многих возникает желание чаще оставаться дома и наслаждаться семейным уютом. А приготовить вкусняшек и устроить просмотр праздничного кино – звучит идеально!
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Готовим ароматное печенье
Автор рецепта – известный кулинар, победитель "Мастер-Шеф 5" Евгений Клопотенко. Такое имбирное печенье можно приготовить вместе с семьей ко Дню святого Николая или Рождеству. Более того, вы можете стать создателем праздничного настроения, упаковав печенье в коробочку и передав презент родным или друзьям. Поверьте, такую вкуснятину оценят все!
Ингредиенты
- 350 грамм муки
- 200 грамм сахара
- 200 грамм сливочного масла
- 2 яйца
- 1 чайная ложка корицы
- 1 чайная ложка молотого имбиря
- 1 чайная ложка какао-порошка
- пол чайной ложки разрыхлителя
- пол чайной ложки соли
- 2 столовые ложки семян кунжута
- сахарная пудра
Приготовление
- Подготовить рабочее место, продукты и формочки. Обратите внимание, что масло лучше заранее достать из холодильника, чтобы оно "подтаяло".
- Смешать в глубокой посудине муку и сахар.
- Добавить сливочное масло, яйца, корицу и какао-порошок.
- Засыпать молотый имбирь, кунжут и разрыхлитель для теста.
- Замесить мягкое эластичное тесто (оно может немного прилипать к рукам), завернуть его в пищевую пленку и отправить в холодильник как минимум на 2 часа, а лучше – на ночь.
- Достать тесто из холодильника и оставить его на час при комнатной температуре.
- Присыпать рабочую поверхность мукой и раскатать тесто, чтобы толщина пласта составляла примерно 4 миллиметра.
- Вырезать из теста любые фигурки, например, елочки, звездочки, перчатки.
- Застелить противень пергаментом и выложить будущее печенье.
- Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут.
Процесс приготовления печенья / Фото Евгения Клопотенко
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