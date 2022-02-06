Прекрасный подарок маме или девушке: как своими руками сделать эффектный букет из конфет

І все-таки найуніверсальніший букет зі всіх вигаданих – це, мабуть, композиція із цукерок. Адже її можна подарувати малюкові, подрузі, дівчині чи мамі— і всі будуть задоволені.

Совсем недавно букеты перестали быть просто красивыми композициями из цветов. Сегодня их изготавливают из фруктов, ягод, мягких игрушек, сосисок и даже детских пеленок и носков. Мы расскажем, как сделать эффектный букет из конфет.

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Шоколадный букет

Ингредиенты:

7 клубник или любых других ягод, смоченных в белом шоколаде;

9 шоколадных шариков;

3 шоколадных конфета с кокосовой начинкой;

7 круглых шоколадных конфет;

3 шоколадные конфеты с муссом;

4 маленькие шоколадные конфеты в обертке;

4 плитки шоколада с кокосом;

4 плитки шоколада с нугой и карамелью.

Материалы:

деревянные шпажки (длиной до 25 сантиметров);

ножницы и нож;

широкая клейкая лента;

мерная лента или линейка;

клеевой пистолет;

узкая атласная лента;

оберточная бумага.

Как расположить конфеты

Разверните конфеты и положите каждую из них на шпажку. Используйте две или три шпажки для больших шоколадок и тяжелых сладостей.

: тепло ваших рук может быстро растопить шоколад, поэтому, если есть возможность, старайтесь работать в прохладном месте как можно дальше от нагревательных приборов. Чтобы не оставить отпечатков пальцев на сладостях, рекомендуем работать в тонких резиновых перчатках.



Прикрепите конфеты к шпажкам / Фото 5-Minute Crafts

Конфеты для букета должны быть выложены рядами. Начните компоновать первый ряд, используя 5 разных шоколадных конфет. Уложите их так, чтобы они слегка касались друг друга и закрепите этот пучок скотчем.



Закрепите первый ряд букета. Фото 5-Minute Crafts

: шоколадные конфеты могут быть очень хрупкими, поэтому лучше не перемещать букет. Для удобства поставьте его на край стола и обмотайте в этом положении концы шпажек скотчем.

Положите второй ряд конфет на первый ряд. Разместите их чуть ниже первых и закрепите его скотчем. Положите конфеты из третьего ряда несколько ниже, чем конфеты из второго ряда. Переместите несколько сладостей вперед, чтобы создать больший объем. Используйте клейкую ленту для крепления.

Разместите четвертый ряд конфет даже ниже предыдущего. Маленькие шоколадные конфеты могут плохо прилипать к шпажкам, поэтому их закрепите последними. Закрепите все скотчем.



Обмотайте букет скотчем / Фото 5-Minute Crafts

Возьмите оберточную бумагу и аккуратно положите на нее букет. Оберните композицию вокруг и закрепите скотчем. Чтобы сладости в букете лучше сохранились, его можно упаковать прозрачной пленкой. Для этого закрепите пленку с помощью степлера на нижнем краю букета и украсьте лентой.



Оригинальный шоколадный букет / Фото 5-Minute Crafts