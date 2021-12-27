Как правильно ухаживать за обувью зимой: проверенные лайфхаки для сапог из любого материала

Зимой ухаживать за обувью очень тяжело. Особенно это касается кожи и замши. Однако существует несколько проверенных уловок, как легко и бюджетно очищать обувь от грязи.

Когда на улице слета, ухаживать за обувью вдвое сложнее. Предлагаем несколько уловок, как это сделать средствами, которые в большинстве есть у каждого дома.

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Кожаная обувь

Обувь покрыта белыми «соляными» кольцами? Мы знаем, как решить эту проблему. Ведь такие следы не только неприятны, но и со временем приводят к трещинам на обуви.

Белый уксус – прекрасное средство, чтобы вывести пятна. Нужно смешать 1 – 2 столовых ложки с равным количеством воды и нанести этот раствор на кожу с помощью мягкой ткани, например, старой футболки или носка.

Энергично полируйте пятна, повторяя при необходимости. Затем протрите кожу сухой тканью.

Замшевая обувь

Важно наносить спрей для замши перед выходом на улицу. Однако многие забывают об этом важном лайфхаке. Рассказываем, как правильно чистить замшевую обувь.

Вам понадобится только резинка и щеточка для замши. Резинка удалит пятна и потертости из замши. Затем щеткой слегка проведите по всей обуви, что удалит песок и грязь.

Мокрые кроссовки

Сверните несколько листов газеты и положите их в свой мокрый пар. Как ни странно, газета впитывает и влагу, и запахи. Вы также можете положить обувь у батареи, но не слишком близко, чтобы ускорить время сушки.

Пушистые тапочки

Есть тапочки, которые нельзя стирать в машинке, чтобы не повредить их. Тогда на помощь приходит проверенный лайфхак.

Насыпьте примерно стакан кукурузной муки в бумажный пакет, положите обувь в пакет, плотно закройте его, чтобы не разбрасывать кукурузную муку везде, и встряхните ее. Оставьте тапочки в пакете с кукурузной мукой примерно на час. За это время оно впитает жир и грязь из меха. Выньте ботинки и несколько раз постучите их вместе, чтобы избавиться от муки.