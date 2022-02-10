Как правильно и легко нарезать ананас: пошагово в фото
Источник:5-Minute Crafts
Ананас – полезный и сочный фрукт, который идеально подходит для любого случая. Как правильно нарезать его за несколько минут – читайте в материале.
Мы расскажем вам о 2 разных способах, как нарезать ананас. Первый – быстрый вариант, а второй – праздничный на стол.
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Быстрый способ
Для этого способа вам понадобится один ананас и острый нож. Сначала отрежьте верхушку и нижнюю часть ананаса. Поднимите фрукт и разрежьте его ножом посередине на две равные половины.
Возьмите одну из половинок. Пора вырезать сердцевину ананаса, поскольку она – не съедобная. Возьмите нож и сделайте надрезы вниз к середине, как на фото с обеих сторон. Сделайте то же самое со второй половинкой. Тогда две части ананаса разрежьте еще раз пополам.
Как легко нарезать ананас / Фото 5-Minute Crafts
Разрежьте каждую четвертинку прямо по центру пополам. Тогда порежьте поперек кусочки. Теперь вам нужно вырезать ножом ананас, проведя ножом между шкуркой и мякотью, как на фото. Готово!
Нарезайте ананас по инструкции / Фото 5-Minute Crafts
Способ подачи на праздничный стол
Для этого метода вам понадобится инструмент для нарезки ананаса такого же размера, как фрукт. Отрежьте нижнюю часть ананаса. Приложите аксессуар к центру ананаса.
Начните вжимать и крутить инструмент, пока не дойдете до конца. Потяните его назад, чтобы получились кусочки. Тогда срежьте верхушку ананаса.
Режем ананас на праздничный стол / Фото 5-Minute Crafts
"Оденьте" кожицу фрукта обратно на мякоть, а верхушку приложите к ананасу. Положите ананас на бок и раскройте его как на фото. Прикрепите нижнюю часть ананаса несколькими зубочистками. Можете подавать на стол.
Ананас для стола / Фото 5-Minute Crafts