Как правильно хранить сырые яйца и яичные блюда

Качество яиц в основном зависит от того, как вы их храните. Как делать это правильно и можно ли продлить срок хранения – читайте в материале.

В подходящих условиях яйца могут оставаться свежими в течение 3 – 5 недель. Если их правильно заморозить, то продукт будет действителен почти 1 год.

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Как хранить свежие яйца после покупки

Хранить яйца на дверце холодильника – не лучшая идея. Они будут страдать от колебаний температуры каждый раз, когда вы открываете дверцу.

Вместо этого поставьте яйца в холодильник на верхней или средней полке, где температура наиболее стабильна. В таком месте они могут храниться 3 – 5 недель, но не дольше указанного на упаковке.

Как хранить свежие белки и желтки

Свежие белки и желтки можно хранить в герметичной коробке до 4 дней. Чтобы желтки не высыхали, добавьте немного холодной воды. И перед использованием процедите ее.



Сырые желтки и белки следует хранить да Фото 5-Minute Crafts

Как хранить вареные яйца

Как и любые другие готовые продукты, вареные яйца следует хранить на верхней полке холодильника. Уложите их в контейнер и закройте крышкой. Съесть яйца нужно в течение 1 недели.

Как хранить яичные блюда

Сохраняются так же, как и вареные яйца – в контейнере с закрытой крышкой. Но срок годности несколько меньше, и готовые блюда нужно употреблять в течение 3 – 4 дней.



Сохраняйте омлет правильно / Фото 5-Minute Crafts

Замораживание яиц

Чтобы продлить срок хранения свежих яиц, их можно заморозить. Речь идет о вареных яйцах без скорлупы. Желтки и белки следует хранить отдельно.

Белки не нуждаются в обработке перед замораживанием. Желтки следует засолить или засахарить. На каждые 4 желтка добавьте 1/8 чайной ложки соли или 1,5 чайной ложки сахара.

Замороженные яйца могут храниться до 1 года, но зависит от температуры морозилки.