Как правильно хранить книги, чтобы они не повредились: интересные советы

В любом случае, книги должны быть доступными, хорошо упорядоченными и неповрежденными. Хранить их следует в безопасных местах и правильно сложенными.

Кому нравится, что их книги хранятся в безупречном состоянии, а другим хорошо, если они согнуты, и лежат где угодно. Вот несколько идей, как хранить их верно.

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Создайте необходимую среду для хранения книг

Любители книг должны в первую очередь помнить необходимые условия для безопасного хранения книг. Избегайте влажности или слишком сухой среды. Влажность, к примеру, может привести к образованию плесени на книгах.

Поддерживайте умеренную температуру и хорошо проветривайте помещение. В идеале температура комнаты, где есть домашняя библиотека, должна быть 15 – 20 градусов тепла. Убедитесь, что температура в комнате не сильно меняется.

Держите их подальше от прямых солнечных лучей . Цвет обложки может выцветать от прямого контакта с солнечными лучами. Вот почему не стоит хранить книги у окон.

Правильно складывайте и храните

Храните книги в вертикальном положении. Оно самое безопасное. Таким образом, мы защищаем форму книги, заставляя их поддерживать друг друга. Расположите книги одинакового размера друг у друга и используйте подставки, чтобы держать их на одном месте.

Не переполняйте полку. Если вы разместите на полке слишком много книг, можете повредить их обложки. Между вертикально размещёнными книгами должно быть достаточно места, чтобы можно было легко вставить конверт.

Храните тяжелые книги горизонтально. Тяжелые книги следует класть на полку, но не стоит делать большие кучки. Вместо этого держите их в форме пирамиды, как показано на фото.

Используйте металлические стеллажи вместо деревянных. Лучший вариант – использовать для хранения книг ржавчинные металлические полки. Так как, например, дуб считается очень кислой древесиной и может повредить книги.



Как хранить книгу / Фото 5-Minute Crafts

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