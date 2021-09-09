После 18:00 есть можно и нужно: диетолог рассказал, чем ужинать без вреда для фигуры

Еще один миф, популярный среди сторонников правильного питания, – не есть после 18 часов. Диетолог Андрей Невский объяснил, почему поздний ужин не является вредным для тех, кто пытается похудеть.

Так, Андрей Невский уверяет, что нужно есть за час – два перед сном и обязательно включать в последний прием пищи углеводы. И так похудения будет более эффективным, чем с голоданием после 18:00. Довольно верить в то, что после 6 часов вечера все калории превращаются в жир.

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А частота и время приемов пищи на процесс сжигания жиров почти не влияют.

Если говорить об ужине, то уж лучше поесть перед сном и сладко уснуть, чем мучиться от голода несколько часов до сна. Или, еще хуже, сорваться на ночной жор, а потом страдать от угрызений совести.

Диетолог советует запланировать ужин заранее и вписать в свой план его калорийность. Так вы сможете грамотно распределить все калории, не переедите и будете довольны собой.

Что лучше есть вечером

Чтобы улучшить процесс жиросжигания, стройте последний прием пищи из белков и углеводов с небольшим количеством жиров. С таким подходом вы будете худеть комфортно, а организм "научится" брать энергию из жиров.

Начинайте всегда с овощного салата. Свежие овощи и зелень – отличный источник клетчатки, витаминов и микроэлементов. Такое начало будет стимулировать пищеварение и станет залогом здорового питания.

Гарнир в основном блюде может быть из овощей, которые содержат крахмал (картофель, макароны или крупы). Его можно дополнить рыбой, куриным филе или индейкой, постной говядиной и морепродуктами. К слову, вечером полезно есть жирную рыбу.

Десерт выбирайте любой, но лучше отдать предпочтение нежирному, содержащий фрукты, творог, сухофрукты, пастилу или мармелад. Главное, чтобы лакомство приносило максимум удовольствия.

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Вечером полезно есть жирную рыбу / Фото unsplash

Текст публикации Андрея Невского:

Почему нужно есть после 18:00? Потому что можно! В Золушки карета превращалась в тыкву после 00:00, в современных женщин, пожалуй, калории превращаются в жир после 18:00. А я говорю, что нужно есть за час-два перед сном и обязательно включать в последний прием пищи углеводы. И так похудеете лучше, чем с голоданием после 18:00.

Самое важное условие для похудения – дефицит калорий. А частота и время приемов пищи на процесс сжигания жиров почти не влияют. Отдых желудочно-кишечному тракту ночью тоже не нужен – почти все наши системы работают круглосуточно.

Если говорить об ужине, то уж лучше поесть перед сном и сладко уснуть, чем мучиться от голода несколько часов до сна. Или сорваться на вечерней (или ночной) жор, а потом страдать от угрызений совести.

Лучше запланировать ужин заранее и вписать в свой план калорийности к поеданию, а не после. Так вы сможете грамотно распределить все калории, а не переесть и остаться довольной.