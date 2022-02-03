Послание от Загадочника: энтузиаст обнаружил скрытый текст в постере "Бэтмена"

Через месяц состоится долгожданная премьера нового фильма о Бэтмене. Между тем в сети появляются не только свежие постеры ленты, но и интересные детали предыдущих. Речь идет об одном скрытом послании.

Сначала о свеженьком. Так, на новой афише предстали почти все главные герои: здесь и сам Бэтмен, и Брюс Уэйн, и Селина Кайл, Пингвин и Загадочник. Правда, не нашлось места для комиссара Гордона и дворецкого Альфреда.

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Новый постер "Бэтмена" / Фото instagram

Теперь о новых деталях. Один из фанатов особенно подробно разглядел предыдущий постер с Бэтменом и Селиной Кайл. Да так, что ему удалось обнаружить засекреченное послание. Для этого ему пришлось использовать даже ультрафиолет.

Связано оно с Загадочником: "Вы тоже являетесь частью этого. Узнайте, почему". Именно эти слова говорил Риддлер, вероятно, Бэтмену в первом трейлере фильма.

нового фильма о Бэтмене запланирован на