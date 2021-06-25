Пошаговая инструкция, как постирать кожаную вещь

Кожаные вещи всегда будут в тренде. Но как любая одежда они пачкаются и периодически нуждаются в чистке. Но как же их правильно чистить, чтобы не испортить.

Мы поделимся несколькими секретами. Итак, поехали...

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Тест на переносимость стирки

Чтобы не испортить, например, любимый кожаный пиджак предварительно необходимо провести тест.

Необходимо попробовать, как стирка скажется на небольшом клочке кожи именно этого изделия. Можно использовать образец, который прикрепляют производители, или срезать небольшой кусочек с внутренней стороны. Если стирка не вызовет деформации образца и вообще не скажется на его внешнем виде, то можно постирать и всю вещь.

Какие средства использовать для стирки

Существуют специальные средства для стирки кожаных изделий. Чтобы повысить их эффективность, следует смягчить воду с помощью Calgon.

Чего не стоит делать

Ни в коем случае нельзя стирать вместе кожаные вещи разного цвета, потому что пигмент с темных или ярких изделий окрасит светлые.



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Замачивание и стирка

Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.

Стирка кожаных изделий может быть как ручной, так и машинной, но в любом случае температура воды не должна превышать 30 ° C.



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Машинная стирка

Осуществляется в режиме "Кожа", а если его нет, то "Деликатная стирка". Когда полоскание будет завершено, выньте вещь из стиральной машины. Дайте ей стечь, не выжимая. Аккуратно повесьте изделие на вешалку так, чтобы оно не деформировалось, а вода стекала естественным образом.



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Ручная стирка

Прежде чем стирать кожаные изделия вручную, их необходимо замочить в воде с растворенным в ней средством для стирки кожи. Воды должно быть не слишком много, но она должна покрывать изделие полностью.



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Сушка

Расправьте вещь на вешалке, чтобы избежать деформации.

Лучше всего сушить на воздухе, но в тени, чтобы прямые солнечные лучи на них не попадали.

Если сушить в помещениях, то далеко от батарей и нагревателей и при условии хорошей вентиляции.



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