Сплетничайте на здоровье! Ученые установили, как сплетни помогают работать

Мы привыкли считать сплетни чем-то предосудительным, особенно на работе. Между тем ученые опровергли это расхожее мнение, обнаружив благотворное влияние оценочных дискуссий в коллективе. Каких именно дискуссий – читайте об этом далее.

В недавно опубликованном исследовании ученые из Университета Нью-Мексико отмечают, что положительные сплетни среди членов команды уменьшают социальную лень, а также улучшают эффективность работы всего коллектива.

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Стоит отметить, что в прошлой академической литературе сплетни трактовались как девиантное поведение, которое вредит отношениям. Из-за чего в некоторых учреждениях даже запрещали это делать. Более поздние исследования утверждали, что сплетни по своей сути не являются ни хорошими, ни плохими.

Сплетни могут быть более тонкими, чем мы думаем. Они могут иметь положительные и отрицательные формы,

– сказал ведущий автор нового исследования, доцент Тревор Споельма.

Он добавляет, если негативные слухи фокусируются на критике и плохих впечатлениях, то положительные акцентируют внимание на хороших качествах и свойствах другого человека.



Положительные сплетни улучшают мотивацию каждого члена команды / Фото pexels

Об исследовании

Чтобы это понять, ученые провели продольное полевое исследование с тремя сотнями студентов. Их разделили на 63 группы для работы над семестровым командным проектом, от которого существенно зависела оценка учеников. Поэтому они имели высокую мотивацию, чтобы добросовестно над ним работать.

Сам проект не был связан с темой данного исследования, но во время семестра между студентами проводили опрос о сплетнях в их группе: как положительных, так и отрицательных.

Сплетни как признание

Когда в конце семестра командный проект был готов, оценивая его, исследователи рассмотрели и общую эффективность работы.

Они обнаружили, что положительные сплетни коррелировали с уменьшением количества социального бездействия. Иными словами, положительные обсуждения повышали мотивацию и уровень усилий всех товарищей по команде. А косвенно они улучшали общую результативность.

и уровень усилий всех товарищей по команде. А косвенно они В то же время, к большому удивлению ученых, студенты больше сплетничали положительно, чем отрицательно.

Авторы утверждают, что такие благотворные последствия возникли из-за того, что положительные сплетни в определенной степени стали наградой или признанием за вклад и упорную работу товарища по команде.

Никто не хочет прилагать усилия к чему-то, если все остальные не собираются этого делать. Поэтому мы обнаружили, что сплетни действительно могут как-то восполнить пробелы в этом отношении и улучшить мотивацию,

– сказал Споельма.



Положительные сплетни могут улучшить эффективность работы всей команды / Фото pexels

Сплетни как способ познания

Кроме того, Споельма и его соавтор Андреа Гетрик предполагают, что сплетни могут быть практикой, которая помогает товарищам по команде узнать друг друга, когда они впервые начинают работать над совместным проектом.

Когда вы многого не знаете о своих товарищах по команде, положительные сплетни, в частности, могут как-то восполнить эти пробелы,

– объясняет Споельма.

Не стоит запрещать сплетни

Исследователи считают, что организации должны дважды подумать о политике, которая прямо запрещает сплетни, поскольку они могут потерять их положительные формы.