Как почистить решетки и конфорки газовой плиты 2 средствами

Решетки и конфорки всегда очень пачкаются, независимо от того, насколько аккуратно вы готовите еду. Предлагаем 2 экоспособа, как отчистить их очень легко.

К счастью, вам не придется пользоваться химическими чистящими средствами. Жир и нагар прекрасно отмоют экосредства, которые есть у каждого дома.

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Уксус

Для этого метода чистки вам понадобится уксус, вода, распылитель, старая зубная щетка, кастрюля.

Инструкция для решеток

Наполните неглубокую кастрюлю смесью уксуса и воды 50/50. Полностью окуните решетки в раствор. Дайте им настояться не менее 30 минут.

Вытащите решетки из раствора и почистите щеткой. Решетки промойте Повторите замачивание в уксусе, а затем, при необходимости – очистку.

Очистка конфорок

Пока решетки пропитываются, смешайте 50/50 воды и уксуса в бутылке с распылителем. Осторожно брызните на конфорки.

Дайте смеси настояться 15 – 20 минут. Используйте скраб, чтобы удалить грязь. При необходимости повторите.

Уксус и пищевая сода

Если решетки и конфорки газовой плиты покрыты пригоревшей пищей, возможно, вам понадобится пищевая сода в дополнение к раствору уксуса и воды. Кислота в уксусе поможет расщепить жир, а пищевая сода будет действовать как мягкий очиститель, чтобы удалить засохшую пищу.

Что понадобится:

белый уксус;

пищевая сода;

неглубокая кастрюля;

вода;

щетка с мягкой щетиной;

распылитель;

тряпка из микрофибры.

Способ для решеток

Наполните неглубокую посуду смесью воды и уксуса 50/50. Положите решетки в уксусный раствор.

Оставьте постоять на 30 минут.

Вытащите решетки из смеси и промойте их. Смешайте пищевую соду и воду в хорошую густую пасту.

Покройте решетку пастой из пищевой соды. Оставьте постоять 15 – 30 минут. Очистите решетки щеткой и промойте водой.

Способ для конфорок

Нанесите смесь уксуса и воды 50/50 на конфорки с помощью распылителя. Оставьте настояться 15 – 20 минут.

Нанесите тонкий слой смеси пищевой соды и воды на конфорки и оставьте снова постоять. Очистите их щеткой.