Почему серебро тускнеет и как этого избежать: действенные методы

Бывает, что серебро быстро теряет свой блеск и даже чернеет. Многие не раз задумывались, в чем же здесь дело. Ответ на этот вопрос и секреты ухода – ищите в материале.

Потускнение – это форма коррозии, которая возникает, когда внешний слой некоторых металлов подвергается химической реакции. Он выглядит темным серым или черным налетом. Избежать потемнения можно, если знать несколько правил по уходу.

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Почему серебро тускнеет

Серебро тускнеет в результате химической реакции металла с соединениями серы. Некоторые из этих веществ содержатся в сваренных вкрутую яйцах, майонезе и горчице. Контакт с ними может привести к потемнению серебряных изделий.

Серебро также может померкнуть, контактируя с сероводородом. Этот газ присутствует в атмосфере из-за деятельности производственных предприятий и разложения мертвых растений.

Как правило, серебро быстрее тускнеет в местах с повышенной влажностью или высоким уровнем загрязнения воздуха. Кроме того, парфюмерия, лаки для волос, дезодоранты тоже вызывают химическую реакцию и металл чернеет.

Потускнение – это поверхностное явление. В отличие от ржавчины, металл портится только снаружи.



Процесс потмения серебра / Фото 5-Minute Crafts

Как предотвратить это

Храните серебряные изделия в прохладном сухом месте как можно дальше от солнечных лучей. В эталоне они должны храниться в герметичных коробках.

Регулярно чистите и полируйте серебряные вещи. Периодически мойте их в теплой воде и протирайте специальной серебристой полировальной салфеткой.

Меньше контактируйте с веществами, которые могут ускорить потемнение. К примеру, снимайте серебряные кольца во время мытья посуды или приготовления пищи.

Покройте серебряные вещи родием. Для этого следует обратиться к ювелиру.

Как очистить потускневшее серебро

Самый легкий способ почистить серебро – отнести украшения к ювелирам на специальную процедуру. В домашних условиях небольшое потускнение можно отчистить полировочной салфеткой.

Кроме того, можно очистить серебро с помощью алюминия. Все, что вам понадобится, это:

миска;

алюминиевая фольга;

кипяток;

пищевая сода;

поваренная соль.

Застелите миску фольгой, добавьте чайную ложку соды и щепотку соли и залейте сверху кипятком. Потемневшее серебро положите в эту смесь.

Убедитесь, что серебро касается алюминиевой фольги. В скором времени должна начаться химическая реакция, во время которой алюминий вытеснит серебро и оно снова станет чистым.



Чем чистить серебро / Фото 5-Minute Crafts