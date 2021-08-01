Почему нужно завтракать: важные нюансы, которые должен знать каждый

Всем известно, что завтрак является важным приемом пищи в течение дня. Именно от него зависит самочувствие и заряд энергии.

Завтрак должен быть питательным и сбалансированным. Основные правила рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Зачем нужно завтракать

Завтракать по утрам нужно каждый день, говорят все и давно. И правильное питание поддерживает это правило. Наверное, начнем с того, что пришли вы к решению есть правильно для того, чтобы быть здоровым, энергичным, бодрым и стройными. Так вот, без завтрака невозможно ни похудеть, ни поддерживать должный уровень энергии,

– отметила Боржемская.

Она пояснила, первый прием пищи запускает все обменные процессы и дает необходимый заряд на день. По словам фитнес-тренера, скорость метаболизма зависит от того, каким был завтрак.

Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с​ " Тая "!

Доказано, что метаболизм у завтракающего человека минимум на 5 % быстрее и все гормоны в течение дня, будут работать правильно!

– подчеркнула Марина Боржемская.

Завтрак должен быть сытным и питательным / Фото Pixabay

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Что нужно знать о завтраке