Пена на бульоне: нужно ли ее снимать

Каждая хозяйка знает: в процессе варки мяса поднимается пена, которую приходится раз за разом снимать. Ее может быть больше или меньше, но образуется она всегда. Однако знаете ли вы, какова природа этой пена, зачем ее на самом деле снимают и вообще стоит ли это делать?

Сейчас мы раскроем вам этот секрет. Итак...

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Что это за пена?

Многие считают, что наверх всплывает все вредное из мяса: грязь и антибиотики. Но это не совсем так.

При варке большая часть белков остается внутри куска, однако их небольшой объем выделяться в воду, сворачивается под воздействием высоких температур, образуя пенку.

Пенка при варке это белок, выделяемый из мяса. В этом случае она имеет светлый, сероватый оттенок.



Пенка при варке мяса не так уж и вредна, как вы думали / Фото food

Серая, как будто грязная пена говорит о том, что в мясе было много крови. Как правило, она появляется при варке говядины, свинины, домашней курицы или индейки.

Нужно снимать пену с бульона

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Если не снимать пенку при варке мяса, ничего плохого не произойдет и пострадает только внешний вид вашего супа. Если оставить ее, бульон будет не прозрачным, а мутным. А свернутая кровь имеет специфический вкус, который нравится не всем.

К тому же пена прилипает к кастрюле, и затем ее трудно отмыть.



Ничего страшного не произойдет, если вы не соберете пену / Фото food