Как незаметно оторвать ценник от подарка: актуальный лайфхак от тиктокера

У нас не принято дарить подарки с указанной стоимостью, а избавиться от клейкого ценника привычным способом бывает не так-то просто. Поэтому этот лайфхак точно упростит вам жизнь в период новогодних сюрпризов.

Тиктокер tony.zak показал на видео очень актуальную в этот период уловку – как легко оторвать ценник на подарке. Для этого парень использовал электрический домашний гриль. Но другие пользователи в комментариях добавили, что также подойдет утюг или щипцы для выравнивания волос.

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На ролике видно, что блоггер кладет картонную бирку от одежды на раскаленный гриль, а через 20 секунд достает. После этого ценник без проблем можно убрать из этикетки.

Такой способ подойдет, если клейкую бумагу нужно оторвать действительно от бирки или чего-нибудь другого плоской формы, а если у вас подарок объемный, то нагреть ценник можно утюгом.

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