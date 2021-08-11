Отличная форма без жестких ограничений в еде: 10 правил на всю жизнь

Стараясь всегда круто выглядеть, многие из нас начинают с жестких ограничений. Отказ от мучного, сладкого, жареного, соленого и прочего – нам кажется, что это точно сработает.

Действительно, так можно похудеть и прийти в форму, но далее последуют срывы, которые вернут килограммы. Каких правил придерживаться, чтобы всю жизнь оставаться стройной, красивой и главное – здоровой, рассказала нутрициолог Ольга Усенко.

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Простые правила для тех, кто решил правильно питаться

1. Принять и понять, что 80% рациона – здоровая пища, а 20% – любимые продукты.

2. Не исключайте все "вредное" сразу. Сначала исключите то, что точно негативно влияет на ваше тело, подберите альтернативу.

3. Приучите себя делать ужин самым легким приемом пищи в течение дня.

Овощи, грибы, морепродукты – только вам выбирать, чем дополнить блюдо из макарон. Украинский брендзаботится, чтобы завтрак, обед и ужин принесли вам максимум удовольствия и пользы для организма.

4. Вводите новые привычки и меняйте образ жизни. Запаситесь терпением, ведь на это уйдет какое-то время.

5. Позволяйте себе иногда расслабиться.

Иногда можно расслабиться и позволить себе что-то особенное / Фото Pixabay

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6. Выберите один продукт, который станет наградой или спасением в случае необходимости.

7. Питьевой режим – это правило на всю жизнь. Вода должна быть с вами всегда и везде.

8. Добавляйте в каждый прием пищи овощи (в любом виде).

9. В случае сильного голода можно позволить себе овощной салат с сыром и курицей.

10. Если вы иногда употребляете алкоголь, не дополняйте его едой.

Вода должна стать вашим спутником / Фото Pixabay

По словам нутрициолога, таких пунктов может быть много. Не старайтесь изменить привычный образ жизни за один день. Делайте все постепенно – это поможет всегда держать себя в отличной форме.