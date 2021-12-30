Как отличить сладкие мандарины от кислых в супермаркете: проверяем на свежесть

На полках магазинов можно встретить разнообразные мандарины – большие и маленькие, светло- или насыщенно-оранжевые. Но как найти те, которые будут сочными и сладкими по вкусу?

Мандарины не являются разновидностью апельсинов. Вместе с апельсином и лимоном мандарины являются представителями рода цитрусовых. Существует несколько особенностей, отличающих сладкие мандарины от кислых. В первую очередь их следует проверять на свежесть.

Обратите внимание "Гарри Поттер 20 лет спустя…": где смотреть долгожданную премьеру в Украине

Как правильно выбрать мандарины

Во-первых, не все мандарины одинаковы. На рынке также можно найти близких "родственников" мандарина, среди которых – клементины, сацума и танжело. Если вам нравится более насыщенный и слегка кислый вкус, выбирайте мандарины.

Так как купить мандарины и не прогадать? Обнаружив фрукт на полке, сразу проверяйте его на свежесть. Ярким показателем здесь вес. Чем больше времени прошло с тех пор, как мандарин был сорван с дерева, тем больше сока, и, значит, веса он потерял.

Используйте шкурку, чтобы провести еще один тест на свежесть. Она должна быть жесткой и чиститься не слишком легко. Раздутая шкурка мандарина говорит о том, что он лежит на прилавке уже достаточно долго.

Выбираем сладкие и свежие мандарины / Фото Unsplash

Когда у мандарина есть стебель и листья, то это тоже может помочь. Сочные, зеленые и эластичные листья являются признаком особенно свежих и сладких плодов. Но листья очень быстро вянут. Если они крошатся между вашими пальцами, то это не окончательный признак того, что они кислые и несвежие.