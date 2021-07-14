От алхимиков до нашего времени: история водки и особенности ее изготовления

С начала создания водка стала неотъемлемой частью праздничных застолий. Она и сегодня не теряет популярности среди ценителей крепких напитков. С водкой связано немало интересного: таинственных легенд, секретов изготовления – и поразительное разнообразие рецептов.

Так кто же изобрел водку и каковы особенности ее изготовления? Мы сделали небольшое расследование.

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Версий появления "огненной воды" немало. Кто-то считает, что ее изобрели средневековые монахи; кто-то уверен, что это дело рук обычного украинского крестьянина; другие же – что "зеленый змей" впервые появился в Польше. Выясним, когда и для чего был создан этот легендарный напиток.

По одной из версий, изобретателем спирта, неотъемлемого компонента водки, считают персидского врача Х века – Ар-Рази. Именно ему принадлежит идея применять спирт в медицинских целях, ведь в замыслах ученого было изобретение лекарств.

Впрочем, настоящее авторство напитка доподлинно неизвестно. Опираясь на документальные источники, изобретение водки также связывают со следующими именами:

иранец Джабир ибн Хайян (VIII век);

арабский парфюмер Парес (IX век);

Авиценна, ученый из Персии (XI век);

итальянский монах Валентиус (XII век).

После первых экспериментов эстафета была передана средневековым алхимикам. Поговаривают, что, желая изобрести философский камень, ученые обнаружили, что смесь воды и спирта обладала незаурядным "веселящим" эффектом.

На этом исследования не прекратились. Средневековые монахи в монастырях, которые выполняли роль врачей, не оставляли попыток изготовить лечебные настойки, которые бы облегчали боль и лечили раны. И однажды им это удалось. Полученные целебные настойки начали называть "aqua vitae", что в переводе с латыни означает "вода жизни" (отсюда и название "водка").

Средневековая дистилляция / Фото Shutterstock

Популярность настоек, которые не только обладали лечебными свойствами, но и прекрасно бодрили дух, росло. Напиток быстро пришелся по душе простому народу, поэтому все чаще появлялся на застольях.

Слава о необычной жидкости распространилась по всей Европе и дошла до Украины.

Производство водки на наших землях началось во времена Запорожской Сечи, где впервые для ее приготовления использовали пшеничные зерна (другие государства использовали в основном рожь или смесь овса, ячменя и ржи).

В течение длительного времени водку называли, а само словопоявилось только в. Слово "горілка" указывало на горючесть напитка – если в водке достаточно спирта, – она будет гореть, значит, напиток – крепкий.

Слово горілка" указывало на горючесть напитка / Фото Shutterstock

С тех пор каждому желающему хотелось и себе попробовать приготовить знаменитую водку – то ли для себя, то ли на продажу. Поэтому во времена Российской империи на производство и торговлю водкой хотели установить государственную монополию.

Впоследствии были разработаны государственные стандарты качества водки, включая 40% соотношение спирта к воде, что считалось минимальным порогом с допустимой погрешностью в 2 градуса.

Однако, в то время вкус водки не отличался особой мягкостью. Только с совершенствованием способов очистки современная водка получила приятный вкус и аромат, что превратило ее в элитный напиток, как выдержанный коньяк и виски.

Современные способы очистки превратили водку в элитный напиток / Фото Shutterstock

Сегодня существует ряд стран, которые считаются крупнейшими мировыми экспортерами водки. К ним относятся Украина, Россия, страны Северной Европы, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Беларусь. В каждом из этих государств есть свои традиционные рецепты водки и сырье, из которого ее изготавливают.

Спирт и вода

Например, в Польше, кроме чистой водки, изготавливают, которая растет в неприкасаемых лесах Беловежской пущи. В Финляндии и Норвегии в качестве сырья для напитка используют ягоды, в частности смородину и клюкву. А к литовской "черной водке" добавляют сок черноплодной рябины, черной моркови и черники.

В процессе создания алкогольных напитков каждая деталь по-своему важна и влияет на конечный результат. Качество и вкус водки прежде всего зависят от исходного сырья (спирта) и степени очистки.

Для производства самой дешевой водки используется спирт высшей очистки. Обычно его изготавливают из смеси зерна, картофеля, сахарной свеклы и черной патоки.

Также существуют спирты Базис, Экстра и Люкс из различных видов зерна или смеси зерна с картофелем.

При этом спиртизготавливается только из отборных зерен пшеницы и ржи наивысшего качества или их сочетания. Он проходит высокую степень очистки от примесей. Его называют спиртом пятого поколения и используют в производстве премиальных водок.

Вода – второй по важности компонент в производстве водки. На современных ликеро-водочных заводах используют природную родниковую воду, подвергая ее минимальной очистке для устранения механических примесей. Для улучшения вкуса воду пропускают через специальные фильтры.

Вода – второй по важности компонент в производстве водки / Фото Shutterstock

Разберем поэтапно, как происходит производство водки на примере Żubrówka Biała, которую производит завод CEDC International (г. Белосток, Польша).

Как создают Żubrówka Biała

Мы изготавливаем исключительно из отборных натуральных составляющих.

Для создания Żubrówka Biała используют кристально чистую родниковую воду Беловежской Пущи. Это лесной комплекс, который находится под защитой ЮНЕСКО. Он расположен на территории Польши и Беларуси.

Беловежская Пуща – это уникальный массив старинных лесов, где ни одно дерево не было посажено человеком. Здесь собирают древесину из упавших беловежских дубов для изготовления угля для фильтрации, а также – добывают из недр земли чистую родниковую воду, которая естественно деминерализовалась на 60-метровой глубине.

Беловежская Пуща / Фото Żubrówka

Подготовка воды

Родниковую воду для Żubrówka Biała очищают методами отстаивания, аэрации и фильтрации через угольные фильтры. Благодаря такому подходу водка получает уникальный мягкий вкус.

Получение и очистка спирта

Для производства спирта на заводе СЕDС используют отборные пшеничные зерна лучших сортов. Их тщательно перемалывают, а затем заваривают под давлением в специальных колоннах. Далее сырье поступает в кадки для брожения. После этого полученный спирт проходит семикратную очистку в ректификационных колоннах.

Ректификационные колонны на заводе CEDC / Фото

Сортировка

Это процесс получения водно-спиртовой смеси. Вода со спиртом в необходимых пропорциях подаются в закрытые сортировочные бочки. Во время этого процесса напиток приобретает исключительную мягкость, прозрачность и приятный привкус.

Фильтрация

Водно-спиртовую смесь из бочек переливают в специальный очистительный фильтр, где она проходит процесс очищения от любого осадка. Далее происходит платиновая фильтрация для очистки напитка от лишних примесей.

Żubrówka Biała / Фото Żubrówka

Настаивание и розлив

После фильтрации напиток в течение 5 суток настаивается в дубовых бочках, где он насыщается приятным ароматом с нежными ванильными нотками и получает уникальный вкус.

Наконец проходит обязательный этап дегустации, после чего происходит процесс разлива. Каждая бутылка проверяется на целостность и ополаскивается водой. Напиток разливают в оригинальные бутылки с премиальным дизайном от легендарного бренда.

Стоит отметить, что Żubrówka Biała неоднократно получала высокие награды на авторитетных международных конкурсах. Так, по результатам конкурсав 2019 году Żubrówka Biała завоевала "золото" в категории "Классическая водка". В том же году Żubrówka Biała отличилась на престижном конкурсе, получив серебро" . А на конкурсе2019-го Biała получила серебряную медаль За "превосходный вкус" и "мягкость".

Поэтому, чтобы почувствовать естественный мягкий вкус Żubrówka Biała, предлагаем приготовить вкусный и яркий коктейль на ее основе.

Коктейль "Цитрусовый Зубр"

Коктейль "Цитрусовый Зубр" / Фото Żubrówka

Ингредиенты:

Żubrówka Biala – 50 мл

– 50 мл сахарный сироп – 20 мл

яблочный сок – 10 мл

– 10 мл сок клюквы – 10 мл

– 10 мл лайм

апельсин

грейпфрут

лед

Приготовление:

Кладем в шейкер четвертинку лайма, кусочек апельсина, грейпфрута и давим. Наливаем, яблочный сок, клюквенный сок, сахарный сироп. Наполняем шейкер кубиками льда и взбиваем. Переливаем через сито в бокал наполненный льдом Украшаем долькой грейпфрута. Подаем.