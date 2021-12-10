Оригинальные способы, как хранить гирлянду так, чтобы она не запуталась

Распутывание рождественских огней – это нечто вроде праздничной традиции. Однако спутывание и узлы на гирляндах каждый год могут привести к повреждению проводов или лампочек.

Вместо того чтобы складывать всю партию в коробку после праздничного сезона, предлагаем лучшие способы хранить гирлянды. Для этого вам понадобятся вещи, которые в большинстве своем есть у каждого дома.

Обратите внимание "И просто так…": где смотреть премьеру продолжения сериала "Секс и город"

Картон

Вырежьте из коробки картонный квадрат соответствующего размера. Картон должен легко поместиться в коробку или шкаф, в котором вы храните украшения.

С помощью ножа или ножниц сделайте надрезы от 1 до 2 сантиметров вдоль двух параллельных краев. Обмотайте огоньки вокруг картона и закрепите в выемках. Будьте осторожны, чтобы не наматывать гирлянду слишком туго.



Намотать на картон / Фото Tesco Living

Вешалка для одежды

Обмотайте рождественские огни вокруг пластиковой вешалки. Вы можете начать изнутри, используя крючок, чтобы закрепить свободный конец. Или с одного или двух концов, используя выемки.

Этот способ тоже очень удобен, ведь светильники можно просто повешать в шкафу для безопасного хранения.



Намотать на вешалку / Фото Lifestyle Inquirer

Тубус или круглая банка

Можно также обмотать гирлянду вокруг тубуса из плотного картона или вокруг узкой высокой банки. Советуют для этого использовать, например, старый тубус от чипсов Pringles, как на фото.

Этот метод помогает уберечь огоньки от перегиба проводов, ведь тубус ровный и на него можно наматывать послойно. Подобную вещь предлагают также сделать из внутренней трубки рулона бумажного полотенца.



Намотать на тубус / Фото The Star

Шнуровая катушка

Старая катушка удлинителя или новая катушка общего назначения тоже может служить для хранения гирлянд. Это особенно хорошее решение для очень длинных рядов светильников или более громоздких наружных светильников.



Намотать на катушку / Фото Organized at Heart

Светильники

Есть также более креативный способ хранения гирлянды. Ее можно использовать в течение всего года, а не только в зимние праздники. Следует просто взять банку и хаотично разложить огоньки внутри. Включайте светильник под настроение.



Светильник из гирлянды на весь год / Фото Unsplash