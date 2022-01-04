Как оценили спецвыпуск "Гарри Поттер 20 лет спустя": рейтинг от зрителей и критиков

В первый день 2022 года фанатам поттерианы показали спецвыпуск "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс". Похоже, специальный эпизод, как и все фильмы франшизы, покорил зрителей.

Об этом говорят оценки пользователей и критиков на агрегаторе Rotten Tomatoes. Так, рейтинг спецвыпуска о Гарри Поттере по версии журналистов (на основе 8 рецензий) составляет 100%, а по версии зрителей – 91% (на основе 100 отзывов).

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К слову, не только на Rotten Tomatoes высоко оценили "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс". На сервисе IMDb фильм имеет рейтинг 8,5.



Рейтинг спецвыпуска "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс" / Фото скриншот с сайта Rotten Tomatoes

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В специальном выпуске о Гарри Поттере главные актеры и создатели кинофраншизы собрались на одной площадке в честь юбилея первой части. Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Том Фелтон, Гарри Олдман, Хелена Бонэм Картер и другие вспоминали самые интересные, трепетные и трогательные моменты со съемок. Именно откровения звезд и их эмоции покорили фанатов. Кроме того, спецепизоду удалось вернуть зрителей в ностальгическую атмосферу магии и детства.

"Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс": смотрите трейлер онлайн