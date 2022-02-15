Новый постер сиквела "Аббатства Даунтон: Новая эра": что изображено на снимке

В сети появился свежий постер нового фильма "Аббатство Даунтон". Изображение подтверждает, что зрителей ждет роскошный сиквел.

Так, на снимке предстали все главные герои фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра" в атмосферных образах. Позируют они на фоне культового аббатства, кроме того, внизу указана дата мировой премьеры.

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Новый постер фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра"



Постер к фильму "Аббатство Даунтон: Новая эра" / Фото twitter

Картина станет продолжением первого фильма, и снята она по одноименному британскому сериалу, длительное время завоевывавшему внимание зрителей со всего мира. В ленте к своим ролям вернулись Мишель Докери, Хью Бонневилль, Мэгги Смит, Имельда Стонтон и другие. К ним присоединились новые лица: Хью Дэнси, Лора Хеддок, Доминик Вест и Натали Бай.

"Аббатство Даунтон: Новая эра" продолжит рассказывать историю аристократического семейства Кроули в 1920-х годах. Однако все детали сиквела пока не рассекретили. Скорее всего события будут развиваться сразу после событий, показанных в первой части (после 1927 года). А в сериале показан период с 1912 по 1926 год.

"Аббатство Даунтон: Новая эра": смотрите онлайн трейлер второй части фильма

"Аббатство Даунтон": что было в первой части фильма

Король Георг V и королева Мария планируют посетить аббатство Даунтон. На улице 1927 год. Персонал поместья заметно сократился из-за финансовых сложностей, но встретить почетных гостей нужно с достоинством. Поэтому жители и работники аббатства Даунтон делают все возможное, чтобы подготовиться к столь значительному событию. Чарльз Карсон (Джим Картер), бывший дворецкий, официально уходит на пенсию, однако продолжает возглавлять подготовку к визиту монарших лиц, что не нравится новому дворецкому Томасу Берроу (Роб Джеймс-Кольер). Когда король Георг V и королева Мария прибывают в сопровождении своей прислуги, служащие аббатства Даунтон вынуждены показать, что могут обслужить их на самом высоком уровне сами.