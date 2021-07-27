Немедленно очистите или замените их: 5 кухонных предметов, которые собирают много бактерий

Мы всегда стараемся поддерживать кухонный инвентарь в чистоте, чтобы обезопасить продукты от попадания микробов. Однако на кухне есть много предметов, которые служат идеальной средой для размножения бактерий.

Уберегите себя и свою семью от вредных бактерий. Идеи 24 делятся списком опасных предметов на кухне и чем их можно заменить.

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Грязные поверхности на кухне

Контейнеры с силиконовыми крышками и резинками

Органайзеры для еды, на первый взгляд, кажутся безопасными. Но они могут содержать на крышках и резинках, которые обеспечивают герметичность, микроскопические бактерии. Куда лучше использовать стеклянные или металлические контейнеры, имеющие уплотнители, встроенные в крышки. Такую посуду легче мыть, и вы сможете обезопасить себя от скрытых бактерий.



Стеклянные или металлические контейнеры безопасные для использования / Фото Pexels

Деревянные дощечки

Доски из дерева сохраняют много бактерий. Безопасный для использования инвентарь из пластика или стекла. В качестве альтернативы, можно приобрести модели из камня. Однако они достаточно тяжелые, объемные и не всегда удобны в быту. Также следует разделить доски: отдельные для мяса и рыбы, фруктов и овощей. Это поможет избежать перекрестного загрязнения.



Деревянные доски лучше заменить на стеклянные / Фото Pexels

Кофеварка

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Резервуар для кофеварки – это источник вредных микробов и плесени, которая может вызвать серьезные легочные заболевания. Это вовсе не означает, что этот прибор нужно выбрасывать, но не забывайте регулярно его чистить. Если вы решили приобрести новую кофеварку, лучше отдать преимущество турке, французском прессе или гейзерной модели.



Кофеварку нужно тщательно мыть / Фото Pexels

Губка для мытья посуды

Мочалки часто служат отличной средой для размножения вредных микроорганизмов. Их можно распознать не только по тому, что губка плохо пахнет. Вы легко перенесете эти опасные бактерии на посуду, из которого потом будете есть. Рекомендуем заменить мочалку на щетку, которую проще очищать, или же обновлять губку каждую неделю.



Меняйте мочалки каждую неделю / Фото Pexels

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Полочки в холодильнике

Ваш холодильник, кроме продуктов, может хранить различные патогенные бактерии, такие как сальмонелла и листерия. Полки в нем грязнее, чем кухонная губка. Поэтому, рекомендуем сохранять все фрукты и овощи в специальных мешочках. Также периодически промывайте дезинфицирующими средствами ящики.



Храните фрукты и овощи в мешочках / Фото Pexels