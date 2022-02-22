Не только напиток: как и когда использовать чай в домашних условиях

Знаете ли вы, что чай можно использовать для многих вещей? Например, как удобрение для сада или средство для облегчения ожогов.

Питье чая является популярным занятием во всем мире. В Великобритании, например, послеобеденный чай является частью местной культуры.

Но если вы думаете, что чай – это только напиток, вы ошибаетесь. Рассказываем о нетипичных способах использования чая на дому.

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Избавьтесь от боли от ожогов или рубцов

Вы слишком сильно нажимали бритвой на кожу во время бритья или обожглись паром во время глажения? Если да, вы можете мгновенно облегчить боль, положив использованный чайный пакетик на зону, которая у вас болит.

Подготовьте травяную ванну

: метод действует, если пораженный участок – маленький.

Чайный отвар уменьшает воспаление кожи. И как бонус, ваша ванная комната будет отлично пахнуть. Самый простой вариант – добавить в ванную от 3 до 5 пакетиков чая. Кроме того, вы можете приготовить кастрюлю крепкого чая и вылить его в ванную.

Жасмин, ромашка, лаванда и мята – несколько идеальных вариантов для приготовления чая. Жасмин полон антиоксидантов, которые помогают вашей коже увлажняться и освещаться. Ромашка успокаивает кожу и помогает минимизировать шрамы от прыщей. Дальше мята перечная избавляет от солнечных ожогов. А сочетание лаванды и мяты перечной облегчает головные боли.

Избегайте неприятного запаха ног

Если ваши ноги потеют и плохо пахнут, вы можете воспользоваться черным чаем.

Кипятите 2 пакетика черного чая на поллитра воды примерно 15 минут. После этого добавьте 2 литра холодной воды.

Перелейте охлажденный чай в миску и замочите ноги примерно на 20 – 30 минут. Повторяйте процедуру каждый день в течение недели для лучшего эффекта.

Удобряйте свой сад

Если вы не хотите использовать удобрения, которые могут нанести ущерб природе, то можете воспользоваться чайными пакетиками.

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