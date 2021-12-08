Не только красота, но и безопасность: как выбрать качественную гирлянду на зимние праздники

В декабре люди уже активно готовятся к рождественским праздникам, поэтому массово покупают в магазинах гирлянды. В первую очередь смотрят на цвета и размеры огоньков, но мало кто задумывается о качестве. Гирлянды часто являются причиной пожара.

На что следует обращать внимание при выборе электрической гирлянды рассказал эксперт по качеству товаров.

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Как выбрать безопасную гирлянду: правила

При покупке проверить, все ли лампочки гирлянды горят. Следует всегда обращаться к консультанту с просьбой включить в розетку прямо в магазине.

Вместе с гирляндой должен быть сертификат соответствия, ведь это означает, что ее сделали согласно основным техническим требованиям.

Присутствует знак технического регламента – трилистник, чтобы розетка и провод выдержали перепады напряжения в сети.

Должен быть адаптер, уменьшающий напряжение.

Прекрасно, когда есть предохранитель. При скачках напряжения он просто выключит гирлянду.

Гирлянда должна иметь гарантию и инструкцию на украинском языке. Это признак того, что оно ввезен легально.

Перед покупкой праздничной гирлянды нужно ее точно подержать в руках, а еще лучше – включить и проверить, нагревается ли она. Следует также соблюдать правила безопасности при использовании гирлянды на дому.

Не стоит включать гирлянду в розетку, к которой подключена большая бытовая техника.